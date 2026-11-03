முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில் ‘முதல்வன்’ ஆகலாம் மூன்று ஆண்டுகளாக மூன்றாம் இடம்
முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில் ‘முதல்வன்’ ஆகலாம் மூன்று ஆண்டுகளாக மூன்றாம் இடம்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:15 PM
கோவை: முதல்வர் கோப்பை போட்டியில் மூன்றாம் இடத்துடன் கோவை ‘ஹாட்ரிக்’ அடித்துள்ள நிலையில் முன்கூட்டியே பயிற்சி அளித்தால், முதலிடத்துக்கு முன்னேற முடியும் என்கின்றனர் பயிற்சியாளர்கள்.
மாநிலம் முழுவதும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களிடம் மறைந்துள்ள விளையாட்டு திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், ஆண்டுதோறும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், அரசு ஊழியர்கள், பொதுப்பிரிவினருக்கு ‘முதல்வர் கோப்பை’ விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில், 37 வகையான போட்டிகள் இடம்பெறுகின்றன.
இந்தாண்டு மாவட்ட போட்டிகளை அடுத்து மாநில அளவிலான போட்டிகள் கடந்த மாதம் நடந்தன. நிறைவில் சென்னை 142 தங்கம், 97 வெள்ளி, 80 வெண்கலம் என, 319 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தையும், 64 தங்கம், 43 வெள்ளி, 36 வெண்கலம் என, 143 பதக்கங்களுடன் செங்கல்பட்டு இரண்டாம் இடத்தையும் வென்றன.
கோவை, 27 தங்கம், 37 வெள்ளி, 54 வெண்கலம் என, 118 பதக்கங்களுடன் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. இதே போல் 2024ம் ஆண்டு 23 தங்கம், 40 வெள்ளி, 39 வெண்கலம் என, 102 பதக்கங்களுடன் கோவை மூன்றாம் இடம் பிடித்தது. 2025லும் 33 தங்கம், 27 வெள்ளி, 35 வெண்கலம் என, 95 பதக்கங்களுடன் மூன்றாம் இடம் பிடித்தது.
தக்க பயிற்சி அளித்தால் கோவையாலும் முதலிடத்தை பிடிக்க முடியும் என்கின்றனர் பயிற்சியாளர்கள்.
எப்படி என கேட்டதற்கு, ‘முதல்வர் கோப்பை போட்டிகள் துவங்குவதற்கு ஒரு மாதம் முன்பு பள்ளி, கல்லுாரிகளில் திறமை வாய்ந்தவர்கள் அடங்கிய அணியை உருவாக்கி சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கலாம். இதற்கென சிறப்பு முகாமகள் நடத்தலாம். சில பள்ளிகளில் பெயரளவுக்கு அணிகள் உருவாக்கப்பட்டு போட்டிக்கு அனுப்புவதால் திறமையை வெளிப்படுத்த முடிவதில்லை. பங்கேற்பவர்களுக்கு காயமும் ஏற்படுகிறது. தடகளம் உள்ளிட்டவற்றில் 4, 5ம் இடங்கள் பிடித்து வெற்றி வாய்ப்பை நுாலிழையில் தவறவிட்டவர்கள் மீது தனி கவனம் செலுத்தினால் பதக்கங்களை மேலும் குவிக்க முடியும். முதலிடத்தையும் பிடிக்க முடியும்’ என்கின்றனர்.