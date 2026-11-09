கோவையில் முதல்வருக்கு வரவேற்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
கோவை: பெருந்துறையில் நடந்த விழாவில் பங்கேற்க கோவை வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு, அரசு அலுவலர்கள், அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள், தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
ஈரோடு அருகே உள்ள பெருந்துறையில் நடந்த விழாவிற்கு நேற்று காலை 10.20 மணிக்கு முதல்வர் விஜய் கோவை விமான நிலையம் வந்தார். அங்கு, அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், அருண்ராஜ், விக்னேஷ், சம்பத்குமார் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கனிமொழி, சுகுமார், கிரிபிரசாத் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர்.
மாவட்ட கலெக்டர் பவன்குமார், மேற்கு மண்டல ஐ.ஜி., ரம்யா பாரதி, மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவிதேஜா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். போலீசார் தடுப்புகள் அமைத்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். கோவை விமான நிலையம் முதல் நீலாம்பூர் வரை தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. பெருந்துறை விழாவை முடித்துக் கொண்டு மாலை 5.00 மணி அளவில் கோவையிலிருந்து சென்னைக்கு முதல்வர் விஜய், விமானத்தில் புறப்பட்டு சென்றார்.