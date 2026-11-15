1960ல் வெளியான குழந்தைகள் தின ‘முதல் நாள் கவர்’

UPDATED : நவ 14, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:40 PM
கோவை: சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்தவர்கள், சமூக சேவை புரிபவர்கள் போன்றோரை கவுரவிக்கும் விதமாக தபால் துறை சார்பில் சிறப்பு தபால் தலைகள், தபால் உறைகள் வெளியிடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், 1960ம் ஆண்டு முதல் குழந்தைகள் தினத்தன்று வெளியிடப்பட்ட தபால் தலை, தபால் உறைகளுடன் பழமையை பகிர்கிறார் 83 வயதான கோவைப்புதுாரை சேர்ந்த முன்னாள் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஹரிஹரன். இவர் 1984ல் தபால் துறையில் தேசிய விருது பெற்றவர்.
‘‘குழந்தைகள் தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக 1957 நவம்பர் 14ம் தேதி முதல் தபால் தலை வெளியிடப்பட்டது; அப்போது அதன் விலை ரூ.15 பைசா. தொடர்ந்து, குழந்தைகளை போற்றும் விதமான தபால் தலைகள் பல வண்ணங்களில் இடம்பெற்றன. 1960 நவம்பர் 14 அன்று குழந்தைகள் தின முதல் நாள் உறையை தபால் துறை வெளியிட்டது. அதைத்தொடர்ந்து வரும் தபால் உறைகளில் பெண் குழந்தையானது ஓவியம் வரைதல், சைக்கிள் போட்டியில் பங்கேற்றல் என அவர்களது திறமையை வெளிப்படுத்தும் தபால் உறைகள் அனைவரையும் கவர்ந்து விற்பனையை கூட்டின,’’ என்கிறார் ஹரிஹரன்.