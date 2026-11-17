விமன்ஸ் சென்டர் மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் தின ஓவியப் போட்டி
விமன்ஸ் சென்டர் மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் தின ஓவியப் போட்டி
UPDATED : நவ 16, 2026 06:43 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:38 PM
கோவை: மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உள்ள விமன்ஸ் சென்டர் பை மதர்ஹூட் மருத்துவமனை சார்பில் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு ஓவியப் போட்டி நடந்தது.
தொடர்ந்து நான்காவது ஆண்டாக நடந்த இப்போட்டியில், 3 முதல் 12 வயது வரையிலான 100-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர். வயது அடிப்படையில் பல்வேறு தலைப்புகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
3 முதல் 5 வயது பிரிவினருக்கு விருப்பமான வண்ணங்களில் ஓவியம் வரையும் போட்டியும், 6 முதல் 9 வயது பிரிவினருக்கு நீர் சேமிப்பு, சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள், இந்தியப் பண்டிகைகள் ஆகிய தலைப்புகளிலும் போட்டிகள் நடந்தன.
9 முதல் 12 வயது பிரிவினருக்கு எனது கனவு ஸ்மார்ட் நகரம், டிஜிட்டல் இந்தியா உள்ளிட்ட தலைப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
மருத்துவமனை மருத்துவ இயக்குநர் டாக்டர் மிருதுபாஷிணி கோவிந்தராஜன், நிர்வாக இயக்குநர் கோவிந்தராஜன் ஆகியோர் போட்டியை துவக்கி வைத்தனர்.
சிறந்த ஓவியங்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.10 ஆயிரம் மதிப்பிலான மிதிவண்டி, இரண்டாம் பரிசாக ரூ.5 ஆயிரம் மதிப்பிலான இசைக்கருவிகள், மூன்றாம் பரிசாக ரூ.3 ஆயிரம் மதிப்பிலான கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.
மேலும் 10 பேருக்கு ஆறுதல் பரிசும், பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட உள்ளன. பரிசளிப்பு விழா வரும் 21ல் நடக்கிறது.