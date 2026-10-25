வீட்டில் மின்சாரம் இல்லாததால்.. தெருவிளக்கில் குழந்தைகள் பாடம்! 15 ஆண்டாக நகர் நடுவே அவலம்
வீட்டில் மின்சாரம் இல்லாததால்.. தெருவிளக்கில் குழந்தைகள் பாடம்! 15 ஆண்டாக நகர் நடுவே அவலம்
UPDATED : அக் 03, 2026 08:24 AM
ADDED : அக் 02, 2026 06:44 PM
UPDATED : அக் 03, 2026 08:24 AM ADDED : அக் 02, 2026 06:44 PM
சங்கனூர்: சங்கனூர் மெயின் ரோட்டில் உள்ள சண்முகா நகரில் 15 ஆண்டுக்கு மேல் குடியிருக்கும் குடும்பங்கள், மின் இணைப்பு இல்லாமல் இருட்டில் வாழ்கின்றனர். குழந்தைகள் தெரு விளக்கு வெளிச்சத்தில் படிப்பதை பார்த்தால் ஆச்சரியமாகவும் வேதனையாகவும் இருக்கிறது.
பிரியாவுக்கு 2 பெண், 2 ஆண் குழந்தைகள். கலெக்டர் நடத்தும் மக்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டத்தில் தான் அவரை சந்தித்தோம். ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் அவர் முகம் தெரிவதால் விசாரித்தபோது சொன்னார்:
“பல வருசமா வரேனுங்க. ஒரே கோரிக்கை தான். வீட்டுக்கு மின்சார இணைப்பு தரல. புள்ளைங்க படிப்புக்கு ரொம்ப இடைஞ்சலா இருக்கு. வேற எதுவும் கேக்கலீங்க..”.
அவர் வசிக்கும் பகுதியில் யாருக்கும் பட்டா இல்லை. 15 ஆண்டுக்கு முன் வீடுகள் அதிகரித்தபோது, அரசியல் தலையீட்டால் மின் இணைப்புகள் கொடுத்தனர். அப்போது சிலர் வீடுகளில் இல்லை. மேலும் சிலருக்கு மின் இணைப்புக்கான கட்டணம் செலுத்த பணம் இல்லை. பிரியா அந்த ரகம். அதன்பின், இன்று வரை இருட்டில் வாழ்க்கை.
குழந்தைகள் தினமும் கடவுளிடம் பிரார்த்திப்பது மின்சாரத்துக்காக மட்டுமே. மாநகராட்சி பள்ளியில் 4 வகுப்பு படிக்கும் கீர்த்தனா ''வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள தெரு விளக்கு வெளிச்சத்தில் படிப்பேன்க்கா. புழுக்கமாக இருக்கும். எக்சாம் நேரத்தில் அம்மா ராத்திரி பூரா தூங்காம எனக்கு விசிறிகிட்டே இருப்பாங்க..” என்றார்.
கடவுளிடம் வேண்டினாயா என்று கேட்டதற்கு பளிச்சென பதில் வந்தது: ''ஆமாக்கா. கரன்ட் வந்தா, 'கேட்டது கிடைச்சிருச்சு; கடவுள் இருக்காங்க'னு அம்மாகிட்ட சொல்வேன்!''.
சித்தாள் வேலை பார்க்கும் ரம்யாவை சுற்றி பல குழந்தைகள். எண்ணும்போது குறுக்கிட்டார். ''மூணாவது குழந்தை வயித்துல இருந்தப்ப இங்க குடிவந்தோம். இப்ப அவளுக்கு ரெண்டர வயசு. என்னோட 3 குழந்தைகளோட, அக்கா குழந்தைகளையும் சேர்த்து கவனிச்சுக்கிறேன். வீட்ல மிக்சி, கிரைண்டர்னு ஒரு அயிட்டமும் கிடையாது. ஆனா, செல்போன் சார்ஜ் போடக்கூட இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போறது சங்கடமா இருக்கு..” என்றார்.
இணைப்பு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் மீட்டர் பாக்ஸ் பொருத்தி உள்ளார். அது துரு பிடிக்கும் நிலைக்கு வந்து விட்டது.
'உங்களுக்கு இணைப்பு வழங்க முடியாது; கலெக்டர் ஆபீசில் கேட்டு பாருங்கள்' என மின்வாரியத்தில் சொன்னார்களாம். அதனால் இங்கு அலைகிறார்கள்.
மின் வாரிய அதிகாரியிடம் விசாரித்தோம். ''நத்தம், நெடுஞ்சாலை, மாநகராட்சி புறம்போக்கு பகுதிகளில் பட்டா இல்லாமல் வசிப்பவர்களுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட தாசில்தார் தடையின்மை சான்று வழங்கினால், மின் இணைப்பு வழங்க பரிசீலிக்கலாம். ரயில்வே இடமாக இருந்தால், அவர்கள் தடையின்மை சான்று தர வேண்டும். நீர்நிலை பகுதி என்றால் சான்சே கிடையாது'' என்றார்.
காட்டிலும் மலையிலும் மின் இணைப்பு வழங்கும் அரசால், கோவை நகரின் நடுவில் வசிப்பவர்களுக்கு மின்சாரம் வழங்க முடியாமல் இருப்பது சோகம் தான்.