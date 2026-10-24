கேட்ஜெட்டை மறந்து கதைக்குள் பயணிக்கும் குழந்தைகள்!
கேட்ஜெட்டை மறந்து கதைக்குள் பயணிக்கும் குழந்தைகள்!
UPDATED : அக் 21, 2026 03:16 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:14 PM
மொபைல், டிவி என கேட்ஜெட்களில் மூழ்கிக் கிடக்கும் குழந்தைகளை, 40 முதல் 45 நிமிடங்கள் வரை கதை உலகுக்குள் அழைத்துச் செல்கிறது, கோவையைச் சேர்ந்த மோகனசுந்தரத்தின் ‘Pupalife’ முயற்சி.
2015-ல் தொடங்கப்பட்ட இந்த முயற்சியில் பொம்மலாட்டம், நிழல் பொம்மலாட்டம், தோல்பாவைக்கூத்து, இசை, நடிப்பு எனப் பல கலை வடிவங்கள் மூலம் குழந்தைகளுக்குக் கதைகள் சொல்லப்படுகின்றன.
கதாபாத்திரங்களுக்குக் குரல் கொடுப்பதுடன், குழந்தைகளையும் கேள்விகள் கேட்டு கதைக்குள் பங்கேற்கச் செய்கின்றனர்.
பள்ளிகள், பிறந்தநாள் விழாக்கள், பொதுநிகழ்ச்சிகள் எனப் பல இடங்களில் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும் இவர்கள், குழந்தைகளுக்குப் பொம்மை தயாரித்தல், கதைசொல்லல் பயிற்சிப் பட்டறைகளை நடத்துகின்றனர்.
சிறப்புத் தேவைகள் கொண்ட குழந்தைகளுக்கும் ஏற்ற வகையில் கற்றல் அனுபவங்களை வழங்குகின்றனர்.
“கதை சொல்வதோடு நிறுத்தாமல், குழந்தைகளே பொம்மைகளை உருவாக்கி கதை சொல்லக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அரசு பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் இலவசமாக பாரம்பரியக் கலைகளைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம்” என்கிறார் மோகனசுந்தரம்.
திரையில் கதைகளைப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, நேரில் பொம்மைகள் பேசுவதையும், நிழல்கள் ஆடுவதையும் பார்க்கும் அனுபவம், குழந்தைகளின் கற்பனைக்கும் படைப்பாற்றலுக்கும் புதிய உலகத்தைத் திறக்கிறது!
தொடர்புக்கு: 91762 79318.