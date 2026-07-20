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﻿ சீன இறக்குமதி நிறுத்தம் பூண்டு விலை உயர்வு

﻿ சீன இறக்குமதி நிறுத்தம் பூண்டு விலை உயர்வு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:56 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:56 AM

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கோவை: ஊட்டி, குன்னுார், கோத்தகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், 3000 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பூண்டு சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

நீலகிரிக்கு அடுத்து இமாச்சல பிரதேசத்தில் அதிகம் விளைகிறது. மலைப்பூண்டு என்று சொல்லப்படும் இந்த பூண்டு வகை அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதோடு, இந்தியா முழுவதும் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது.

இவை தவிர தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சாகுபடி செய்யப்படும், நாட்டுப்பூண்டும் விற்பனைக்கு வருகிறது. உள்நாட்டு தேவைக்கே போதாததால் சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டது.

சீன இறக்குமதி நிறுத்தப்பட்டு இருப்பதால், மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் ஏற்பட்டு, விலை உயர்ந்துள்ளது.

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