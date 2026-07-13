இதைத்தான் பேசிக்கிறாங்க ...

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 03:56 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 PM
கோவை மாவட்டத்தில் 24 அரசு வக்கீல்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களில் பல வக்கீல்களிடம் ரூ.5 முதல் 25 லட்சம் ரூபாய் பணம் வசூலித்து விட்டு தான் பொறுப்பு கொடுத்து இருக்கிறார்கள். இது பற்றி மேலிடத்துக்கு தகவல் கம்ப்ளைன்ட் பொயிருக்கு. அதன்பிறகு சம்பந்தப்பட்ட வக்கீல்ட பணத்தை திருப்பி கொடுக்கச் சொல்லி மேலிடத்தில் இருந்து உத்தரவு போட்டதா பேசிக்கிறாங்க… ஆனா இதுவரைக்கும் கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல. தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு லஞ்சம் ஊழல் இல்லை என்று பேசுகிறார்கள். ஆனால் கோர்ட்டுக்குள்ள வக்கீல்களிடம் பணம் வாங்குனதை பத்திதான் பரவால்ல எல்லா வக்கீலும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நியமிக்கப்பட்ட பல வக்கீல்கள், அதிக வழக்கு நடத்தி அனுபவம் இல்லதாவங்களாம். மேலும் அதிமுக வ சேர்ந்த வக்கீல்களுக்கு பொறுப்பு கொடுத்திருக்காங்க… இதனால த வெ க வக்கீல்கள் புகைச்சல்ல இருக்கிறிார்களாம். ////////