/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பார்வையாளரை மெய்மறக்க செய்த ‘கோரஸ் பார் எ காஸ்’
UPDATED : நவ 16, 2026 03:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:22 PM
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கோவை: வாழும் கலை அமைப்பு சார்பில் ‘கோரஸ் பார் எ காஸ்–2026’ என்ற பக்தி இசை நிகழ்ச்சி ஆர்.எஸ்.புரம் பாரதிய வித்யா பவன் அரங்கில் நடந்தது. நலிந்த குழந்தைகளின் கல்விக்கு உதவும் விதமாக குழந்தைகளால் குழந்தைகளுக்காக நடத்தப்பட்ட பக்தி இசை நிகழ்ச்சியானது இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக இடம்பெற்றது.
கோவையை சேர்ந்த திறமையான குழந்தைகள், இளம் இசைக்கலைஞர்கள் விநாயகர், மஹாவிஷ்ணு, சிவன் உள்ளிட்ட கடவுளர்களின் பாடல்களை இசைத்தனர். இளம் தலைமுறையினரின் குரல்களுடன், இசையும் சேர்ந்தபோது பார்வையாளர்களிடம் கரகோஷம் எழுந்தது. அப்போது ‘ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெய ராம்’ என கோஷம் எழுப்பினர். வாழும் கலை அமைப்பின் மூத்த ஆசிரியர் சசிரேகா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.