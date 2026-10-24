கேரளாவுக்கு இணையான சம்பளம் வழங்க சி.ஐ.டி.யு., கோரிக்கை
கேரளாவுக்கு இணையான சம்பளம் வழங்க சி.ஐ.டி.யு., கோரிக்கை
UPDATED : அக் 20, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:24 PM
வால்பாறை: கேரளாவுக்கு இணையான சம்பளத்தை, வால்பாறை தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என, சி.ஐ.டி.யு. தொழிற்சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
வால்பாறை தாலுகா சி.ஐ.டி.யு., தொழிற்சங்க பொதுசெயலாளர் பரமசிவம், தமிழக அரசுக்கு அனுப்பியுள்ள மனு:
கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில், தேயிலைத்தொழில் மிக முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. கடந்த மூன்று தலை முறையாக தொழிலாளர்கள், தேயிலை பறிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இவர்களுக்கு தற்போது தினக்கூலியாக, 496 ரூபாய் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் கேரள மாநிலத்தில் பணிபுரியும் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு, தினக்கூலியாக 580 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
நாள் ஒன்றுக்கு, 84 ரூபாய் குறைவாக வழங்கப்படுகிறது. கொடிய வன விலங்குகளின் மத்தியிலும், மழையிலும், வெயிலிலும் உயிரை பணயம் வைத்து தேயிலை பறிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு, விலைவாசிக்கு ஏற்றபடி சம்பளம் வழங்கப்படுவதில்லை.
இதனால் வறுமையை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல், தொழிலாளர்கள் எஸ்டேட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்னதாக, அவர்களுக்கு கேரளாவுக்கு இணையான சம்பளம் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.