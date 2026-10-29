/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஆர்த்தோ ஒன் ஆஸ்பிடலுக்கு சிஐஐ விருது
UPDATED : அக் 28, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:25 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: சென்னையில் நடைபெற்ற இந்தியத் தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் (சி.ஐ.ஐ) தமிழ்நாடு மெட்க்ளேவ் 2026 6வது பதிப்பு நிகழ்வில், எலும்பியல் மருத்துவச் சிறப்பிற்கான சி.ஐ.ஐ விருதை ஆர்த்தோ ஒன் மருத்துவமனை பெற்றுள்ளது.
சி.ஐ.ஐ. தமிழ்நாடு மாநிலக் குழுவின் முன்னாள் தலைவர் சந்திரகுமார் இந்த விருதை வழங்கினார். ஆர்த்தோ ஒன் மருத்துவனையின் தலைவர் டாக்டர் டேவிட் ராஜவ் “எலும்பியல் மருத்துவத் துறையில் நாங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வரும் அர்ப்பணிப்புமிக்க முயற்சிகளுக்கு இந்த விருது ஓர் அங்கீகாரமாகும். சிகிச்சையின் தரத்தை மேலும் மேம்படுத்த எங்கள் முயற்சிகளை இது மேலும் ஊக்குவிக்கும்,” என்றார்.