சிட்டியில் சினிமா 

ADDED : செப் 26, 2026 02:30 PM
பிராட்வே சினிமாஸ் தி வ்வான் – போர்ஸ் ஆப் தி பாரஸ்ட்(ஹிந்தி)மீசைய முறுக்கு 2அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம்: என்கோர்(ஆங்கிலம்)(தமிழ்)டோரதிதி பாரடைஸ்(தெலுங்கு)(தமிழ்)லெனின் பாண்டியன்மன்டாடிரெசிடேன்ட் ஈவில்(ஆங்கிலம்)(தமிழ்)பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்(தமிழ்)(மலையாளம்)தி டார்க் ஹெவன்மொத ராத்திரிஹார்ட் ஆப் தி பீஸ்ட்(ஆங்கிலம்)பிரைம் டைம்(ஆங்கிலம்)பார்காட்டன் ஐலண்ட்(ஆங்கிலம்)அனுமான் அன்ஷ் (ஹிந்தி)
சினிபோலிஸ் பன் ரிபப்ளிக் மால் தி வ்வான் – போர்ஸ் ஆப் தி பாரஸ்ட்(ஹிந்தி)மீசைய முறுக்கு 2அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம்: என்கோர்(ஆங்கிலம்)(தமிழ்)டோரதிதி பாரடைஸ்மன்டாடிரெசிடேன்ட் ஈவில்(ஆங்கிலம்)(தமிழ்)பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்(தமிழ்)(மலையாளம்)
ஐநாக்ஸ் புரோசோன்மால் தி வ்வான் – போர்ஸ் ஆப் தி பாரஸ்ட்(ஹிந்தி)மீசைய முறுக்கு 2அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம்: என்கோர்(ஆங்கிலம்)(தமிழ்)டோரதிதி பாரடைஸ்(தெலுங்கு)(தமிழ்)லெனின் பாண்டியன்மன்டாடிதி டார்க் ஹெவன்ஹார்ட் ஆப் தி பீஸ்ட்(ஆங்கிலம்)தூமகேது(மலையாளம்)மஹாகாவ்ய ஸ்ரீ ராமாயண் கத(ஹிந்தி)பார்காட்டன் ஐலண்ட்(ஆங்கிலம்)
பி.வி.ஆர்., புரூக்பீல்ட்ஸ் மால் மீசைய முறுக்கு 2அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம்: என்கோர்(ஆங்கிலம்)(தமிழ்)டோரதிதி பாரடைஸ்(தெலுங்கு)(தமிழ்)லெனின் பாண்டியன்மன்டாடிஹார்ட் ஆப் தி பீஸ்ட்(ஆங்கிலம்)துாமகேது(மலையாளம்)பிரைம் டைம்(ஆங்கிலம்)
எஸ்.ஆர்.கே., மிராஜ் சினிமாஸ் மீசைய முறுக்கு 2அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம்: என்கோர்(தமிழ்)டோரதிதி பாரடைஸ்(தெலுங்கு)(தமிழ்)மன்டாடிஹார்ட் ஆப் தி பீஸ்ட்(ஆங்கிலம்)
கே.ஜி., சினிமாஸ் மீசைய முறுக்கு 2அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம்: என்கோர்(ஆங்கிலம்)(தமிழ்)டோரதிதி பாரடைஸ்(தெலுங்கு)(தமிழ்)லெனின் பாண்டியன்மன்டாடிபெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்(தமிழ்)(மலையாளம்)பிரதம த்ருஷ்டியா குத்தக்கார் (மலையாளம்)
சாந்தி காம்ப்ளக்ஸ் மன்டாடிமீசைய முறுக்கு 2
கோகுலம் சினிமாஸ் மன்டாடி
கற்பகம் தியேட்டர்ஸ் மன்டாடிமீசைய முறுக்கு 2டோரதி
முருகன் சினிமாஸ்(துடியலுார்) மன்டாடிமீசைய முறுக்கு 2
மீனாம்பிகை மன்டாடிமீசைய முறுக்கு 2
கவிதா சினிமாஸ்(கே.ஜி.சாவடி) மன்டாடிமீசைய முறுக்கு 2