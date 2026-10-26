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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சிட்டியில் சினிமா

சிட்டியில் சினிமா

சிட்டியில் சினிமா

UPDATED : அக் 10, 2026 03:26 PM

ADDED : அக் 10, 2026 03:24 PM

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UPDATED : அக் 10, 2026 03:26 PM ADDED : அக் 10, 2026 03:24 PM

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பிராட்வே சினிமாஸ்



பத்தா

அன்பில் அவன்

சிக்மா

டோரதி

டோரேமான்: கேஸில் ஆப் தி அண்டர்சீ டெவில்

மீசைய முறுக்கு 2

மண்டாடி

பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்(தமிழ்)(மலையாளம்)

மொத ராத்திரி

தி ஒடிஸி(ஆங்கிலம்)

தி சோஷியல் ரெக்கனிங்

த்ரிஷ்யம் தி கன்க்ளூஷன்

அனுமான் அன்ஷ் (ஹிந்தி)

அதர் மம்மி

அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம்: என்கோர்(ஆங்கிலம்)(தமிழ்)

ஹார்ட் ஆப் தி பீஸ்ட்(ஆங்கிலம்)

ஏழு கடல் ஏழு மலை

சினிபோலிஸ் பன் ரிபப்ளிக் மால்



பத்தா

அன்பில் அவன்

சிக்மா

டோரதி

ஆல் பாஸ்

மீசைய முறுக்கு 2

மண்டாடி

ஐநாக்ஸ் புரோசோன்மால்



பத்தா

அன்பில் அவன்

சிக்மா

டோரதி

டோரேமான்: கேஸில் ஆப் தி அண்டர்சீ டெவில்

மீசைய முறுக்கு 2

மண்டாடி

தி சோஷியல் ரெக்கனிங்

த்ரிஷ்யம் தி கன்க்ளூஷன்

அதர் மம்மி

காம்ரேட் கல்யாண்பிரேமத ஊரலி

ஹார்ட் ஆப் தி பீஸ்ட்(ஆங்கிலம்)

தேன்மாவின் கொம்பத்து

பிவேர் போயுனா

பி.வி.ஆர். புரூக்பீல்ட்ஸ் மால்



பத்தா

அன்பில் அவன்

டோரதி

மீசைய முறுக்கு 2

மண்டாடி

த்ரிஷ்யம் தி கன்க்ளூஷன்

எஸ்.ஆர்.கே. மிராஜ் சினிமாஸ்



மீசைய முறுக்கு 2

பத்தா

சிக்மா

டோரதி

அன்பில் அவன்

மண்டாடி

தி சோஷியல் ரெக்கனிங்

கே.ஜி. சினிமாஸ்



பத்தா

அன்பில் அவன்

டோரதி

ஆல் பாஸ்

கிட்டி

மீசைய முறுக்கு 2

ஏழு கடல் ஏழு மலை

மண்டாடி

தாய்நிலம்

அனுமான் அன்ஷ் (ஹிந்தி)

அதர் மம்மி

காம்ரேட் கல்யாண்

96

தேன்மாவின் கொம்பத்து

சாந்தி காம்ப்ளக்ஸ்



பத்தா

காவல்காரன்

மீசைய முறுக்கு 2

கோகுலம் சினிமாஸ்



பத்தா

மீசைய முறுக்கு 2

சிக்மா

கற்பகம் தியேட்டர்ஸ்



பத்தா

முருகன் சினிமாஸ்(துடியலுார்)



பத்தா

96

மீசைய முறுக்கு 2

மீனாம்பிகை



பத்தா

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