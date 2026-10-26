சிட்டியில் சினிமா

UPDATED : அக் 10, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 10, 2026 03:24 PM
பிராட்வே சினிமாஸ்
பத்தா
அன்பில் அவன்
சிக்மா
டோரதி
டோரேமான்: கேஸில் ஆப் தி அண்டர்சீ டெவில்
மீசைய முறுக்கு 2
மண்டாடி
பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்(தமிழ்)(மலையாளம்)
மொத ராத்திரி
தி ஒடிஸி(ஆங்கிலம்)
தி சோஷியல் ரெக்கனிங்
த்ரிஷ்யம் தி கன்க்ளூஷன்
அனுமான் அன்ஷ் (ஹிந்தி)
அதர் மம்மி
அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம்: என்கோர்(ஆங்கிலம்)(தமிழ்)
ஹார்ட் ஆப் தி பீஸ்ட்(ஆங்கிலம்)
ஏழு கடல் ஏழு மலை
சினிபோலிஸ் பன் ரிபப்ளிக் மால்
பத்தா
அன்பில் அவன்
சிக்மா
டோரதி
ஆல் பாஸ்
மீசைய முறுக்கு 2
மண்டாடி
ஐநாக்ஸ் புரோசோன்மால்
பத்தா
அன்பில் அவன்
சிக்மா
டோரதி
டோரேமான்: கேஸில் ஆப் தி அண்டர்சீ டெவில்
மீசைய முறுக்கு 2
மண்டாடி
தி சோஷியல் ரெக்கனிங்
த்ரிஷ்யம் தி கன்க்ளூஷன்
அதர் மம்மி
காம்ரேட் கல்யாண்பிரேமத ஊரலி
ஹார்ட் ஆப் தி பீஸ்ட்(ஆங்கிலம்)
தேன்மாவின் கொம்பத்து
பிவேர் போயுனா
பி.வி.ஆர். புரூக்பீல்ட்ஸ் மால்
பத்தா
அன்பில் அவன்
டோரதி
மீசைய முறுக்கு 2
மண்டாடி
த்ரிஷ்யம் தி கன்க்ளூஷன்
எஸ்.ஆர்.கே. மிராஜ் சினிமாஸ்
மீசைய முறுக்கு 2
பத்தா
சிக்மா
டோரதி
அன்பில் அவன்
மண்டாடி
தி சோஷியல் ரெக்கனிங்
கே.ஜி. சினிமாஸ்
பத்தா
அன்பில் அவன்
டோரதி
ஆல் பாஸ்
கிட்டி
மீசைய முறுக்கு 2
ஏழு கடல் ஏழு மலை
மண்டாடி
தாய்நிலம்
அனுமான் அன்ஷ் (ஹிந்தி)
அதர் மம்மி
காம்ரேட் கல்யாண்
96
தேன்மாவின் கொம்பத்து
சாந்தி காம்ப்ளக்ஸ்
பத்தா
காவல்காரன்
மீசைய முறுக்கு 2
கோகுலம் சினிமாஸ்
பத்தா
மீசைய முறுக்கு 2
சிக்மா
கற்பகம் தியேட்டர்ஸ்
பத்தா
முருகன் சினிமாஸ்(துடியலுார்)
பத்தா
96
மீசைய முறுக்கு 2
மீனாம்பிகை
பத்தா