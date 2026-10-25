/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சிட்டியில் சினிமா
UPDATED : அக் 24, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:44 PM
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பிராட்வே சினிமாஸ்
ஜெயிலர் 2
பத்தா
ஹைக்கூ
418(தெலுங்கு)
ஹோப்(ஆங்கிலம்)
அன்பில் அவன்
ட்ரோன்ஸ்
டோரதி
டோரேமான்: கேஸில் ஆப் தி அண்டர்சீ டெவில்
கிளே பேஸ்
உட்தா தீர்(ஹிந்தி)
வேல்பால்(ஆங்கிலம்)
சினிபோலிஸ் பன் ரிபப்ளிக் மால்
ஜெயிலர் 2
பத்தா
ஹைக்கூ
418(தெலுங்கு)
அன்பில் அவன்
ட்ரோன்ஸ்
ஐநாக்ஸ் புரோசோன்மால்
ஜெயிலர் 2
பத்தா
ஹைக்கூ
418(தெலுங்கு)
ஹோப்
அன்பில் அவன்
ட்ரோன்ஸ்
டோரேமான்: கேஸில் ஆப் தி அண்டர்சீ டெவில்
மீசைய முறுக்கு 2
கிளே பேஸ்
டைட்டன்ஸ்(மலையாளம்)
உட்தா தீர்(ஹிந்தி)
பி.வி.ஆர்., புரூக்பீல்ட்ஸ் மால்
ஜெயிலர் 2
பத்தா
ஹைக்கூ
418(தெலுங்கு)
அன்பில் அவன்
ட்ரோன்ஸ்
கிளே பேஸ்
எஸ்.ஆர்.கே. மிராஜ் சினிமாஸ்
ஜெயிலர் 2
பத்தா
ஹைக்கூ
418(தெலுங்கு)
ட்ரோன்ஸ்
கே.ஜி., சினிமாஸ்
ஜெயிலர் 2
பத்தா
ஹைக்கூ
418(தெலுங்கு)
அன்பில் அவன்
டோரதி
கிளே பேஸ்
டைட்டன்ஸ்(மலையாளம்)
உடும்பன்சோலா விஷன்(மலையாளம்)
சாந்தி காம்ப்ளக்ஸ்
ஜெயிலர் 2
ஹைக்கூ
கோகுலம் சினிமாஸ்
ஜெயிலர் 2
கற்பகம் தியேட்டர்ஸ்
ஜெயிலர் 2
ஹைக்கூ
முருகன் சினிமாஸ்(துடியலுார்)
ஜெயிலர் 2
மீனாம்பிகை
ஜெயிலர் 2
கவிதா சினிமாஸ்(கே.ஜி.சாவடி)
ஜெயிலர் 2
கற்பகம் கிராண்ட்ப்ளெக்ஸ்
ஜெயிலர் 2
418(தெலுங்கு)
அன்பில் அவன்
ஹைக்கூ