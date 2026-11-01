சிட்டியில் சினிமா

UPDATED : அக் 31, 2026 01:35 PM
ADDED : அக் 31, 2026 01:32 PM
பிராட்வே சினிமாஸ்
ஜெயிலர் 2
எனிமி ஆப் தி ஸ்மக்ளர்
சிங்காரம்
பத்தா
ஹைக்கூ
ஆதர்ஷா குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர் 47(தெலுங்கு)
டோரேமான் கேஸில் ஆப் தி அண்டர்சீ டெவில்
கல்ட்(தெலுங்கு)
உட்தா தீர்(ஹிந்தி)
கிளே பேஸ்(ஆங்கிலம்)
தி இன்ப்ளூயன்சர் ப்ராஜெக்ட்(ஆங்கிலம்)
சினிபோலிஸ் பன் ரிபப்ளிக் மால்
ஜெயிலர் 2
பத்தா
ஹைக்கூ
418
அன்பில் அவன்
ஆதர்ஷா குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர் 47(தெலுங்கு)
கல்ட்(தெலுங்கு)
ஐநாக்ஸ் புரோசோன்மால்
ஜனநாயகன்
ஜெயிலர் 2
எனிமி ஆப் தி ஸ்மக்ளர்
சிங்காரம்
பத்தா
ஹைக்கூ
418
புலவர்
பனி விழும் இரவு
அன்பில் அவன்
செய் செய்யாதே
ட்ரோன்ஸ்
ஆதர்ஷா குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர் 47(தெலுங்கு)
கல்ட்(தெலுங்கு)
உட்தா தீர்(ஹிந்தி)
கிளே பேஸ்(ஆங்கிலம்)
பி.வி.ஆர்., புரூக்பீல்ட்ஸ் மால்
ஜெயிலர் 2
பத்தா
ஹைக்கூ
அன்பில் அவன்
ஆதர்ஷா குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர் 47(தெலுங்கு)
எஸ்.ஆர்.கே., மிராஜ் சினிமாஸ்
ஜனநாயகன்
ஜெயிலர் 2
எனிமி ஆப் தி ஸ்மக்ளர்
சிங்காரம்
418
புலவர்
ஆதர்ஷா குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர் 47(தெலுங்கு)
கே.ஜி., சினிமாஸ்
ஜனநாயகன்
ஜெயிலர் 2
சிங்காரம்
பத்தா
ஹைக்கூ
418
அன்பில் அவன்
டோரதி
ஆதர்ஷா குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர் 47(தெலுங்கு)
சாந்தி காம்ப்ளக்ஸ்
ஜெயிலர் 2
ஜனநாயகன்
எனிமி ஆப் தி ஸ்மக்ளர்
கோகுலம் சினிமாஸ்
ஜெயிலர் 2
எனிமி ஆப் தி ஸ்மக்ளர்
கற்பகம் தியேட்டர்ஸ்
ஜெயிலர் 2
சிங்காரம்
முருகன் சினிமாஸ்(துடியலுார்)
ஜெயிலர் 2
மீனாம்பிகை
ஜெயிலர் 2
கவிதா சினிமாஸ்(கே.ஜி.சாவடி)
ஜெயிலர் 2
கற்பகம் கிராண்ட் ப்ளெக்ஸ்
ஜெயிலர் 2
சிங்காரம்
எனிமி ஆப் தி ஸ்மக்ளர்
ஆதர்ஷா குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர் 47(தெலுங்கு)