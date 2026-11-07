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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சிட்டியில் சினிமா

சிட்டியில் சினிமா

சிட்டியில் சினிமா

UPDATED : நவ 07, 2026 12:44 PM

ADDED : நவ 07, 2026 12:44 PM

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UPDATED : நவ 07, 2026 12:44 PM ADDED : நவ 07, 2026 12:44 PM

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பிராட்வே சினிமாஸ்



ராமாயணா

மூக்குத்தி அம்மன் 2

ஜெயிலர் 2

டிஸ்கோ(மலையாளம்)

தி கேட் இன் தீ ஹேட்(ஆங்கிலம்)

சம்மர் ஹாலிடேஸ்(தெலுங்கு)

சினிபோலிஸ் பன் ரிபப்ளிக் மால்



ராமாயணா

மூக்குத்தி அம்மன் 2

ஜெயிலர் 2

தி கேட் இன் தீ ஹேட்(ஆங்கிலம்)

ஐநாக்ஸ் புரோசோன்மால்



மூக்குத்தி அம்மன் 2

ராமாயணா

ஜெயிலர் 2

டிஸ்கோ(மலையாளம்)

தி கேட் இன் தீ ஹேட்(ஆங்கிலம்)

சம்மர் ஹாலிடேஸ்(தெலுங்கு)

பி.வி.ஆர். புரூக்பீல்ட்ஸ் மால்



மூக்குத்தி அம்மன் 2

ராமாயணா

ஜெயிலர் 2

தி கேட் இன் தீ ஹேட்(ஆங்கிலம்)

எஸ்.ஆர்.கே., மிராஜ் சினிமாஸ்

மூக்குத்தி அம்மன் 2

ராமாயணா

ஜெயிலர் 2

கே.ஜி.சினிமாஸ்



மூக்குத்தி அம்மன் 2

ராமாயணா

ஜெயிலர் 2

டிஸ்கோ(மலையாளம்)

அன்பில் அவன்

பத்தா

சாந்தி காம்ப்ளக்ஸ்



மூக்குத்தி அம்மன் 2

கோகுலம் சினிமாஸ்

மூக்குத்தி அம்மன் 2

கற்பகம் தியேட்டர்ஸ்



மூக்குத்தி அம்மன் 2

ராமாயணா

முருகன் சினிமாஸ்(துடியலுார்)



ஜெயிலர் 2

மூக்குத்தி அம்மன் 2

மீனாம்பிகை



மூக்குத்தி அம்மன் 2

கவிதா சினிமாஸ்(கே.ஜி.சாவடி)



மூக்குத்தி அம்மன் 2

கற்பகம் கிராண்ட் ப்ளெக்ஸ்



மூக்குத்தி அம்மன் 2

ராமாயணா

ஜெயிலர் 2

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