/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சிட்டியில் சினிமா
UPDATED : நவ 07, 2026 12:44 PM
ADDED : நவ 07, 2026 12:44 PM
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பிராட்வே சினிமாஸ்
ராமாயணா
மூக்குத்தி அம்மன் 2
ஜெயிலர் 2
டிஸ்கோ(மலையாளம்)
தி கேட் இன் தீ ஹேட்(ஆங்கிலம்)
சம்மர் ஹாலிடேஸ்(தெலுங்கு)
சினிபோலிஸ் பன் ரிபப்ளிக் மால்
ராமாயணா
மூக்குத்தி அம்மன் 2
ஜெயிலர் 2
தி கேட் இன் தீ ஹேட்(ஆங்கிலம்)
ஐநாக்ஸ் புரோசோன்மால்
மூக்குத்தி அம்மன் 2
ராமாயணா
ஜெயிலர் 2
டிஸ்கோ(மலையாளம்)
தி கேட் இன் தீ ஹேட்(ஆங்கிலம்)
சம்மர் ஹாலிடேஸ்(தெலுங்கு)
பி.வி.ஆர். புரூக்பீல்ட்ஸ் மால்
மூக்குத்தி அம்மன் 2
ராமாயணா
ஜெயிலர் 2
தி கேட் இன் தீ ஹேட்(ஆங்கிலம்)
எஸ்.ஆர்.கே., மிராஜ் சினிமாஸ்
மூக்குத்தி அம்மன் 2
ராமாயணா
ஜெயிலர் 2
கே.ஜி.சினிமாஸ்
மூக்குத்தி அம்மன் 2
ராமாயணா
ஜெயிலர் 2
டிஸ்கோ(மலையாளம்)
அன்பில் அவன்
பத்தா
சாந்தி காம்ப்ளக்ஸ்
மூக்குத்தி அம்மன் 2
கோகுலம் சினிமாஸ்
மூக்குத்தி அம்மன் 2
கற்பகம் தியேட்டர்ஸ்
மூக்குத்தி அம்மன் 2
ராமாயணா
முருகன் சினிமாஸ்(துடியலுார்)
ஜெயிலர் 2
மூக்குத்தி அம்மன் 2
மீனாம்பிகை
மூக்குத்தி அம்மன் 2
கவிதா சினிமாஸ்(கே.ஜி.சாவடி)
மூக்குத்தி அம்மன் 2
கற்பகம் கிராண்ட் ப்ளெக்ஸ்
மூக்குத்தி அம்மன் 2
ராமாயணா
ஜெயிலர் 2