UPDATED : நவ 21, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:59 PM
பிராட்வே சினிமாஸ்
சத்தியவான் சாவித்திரி
ராமாயணா(தமிழ்)(ஹிந்தி)
ஜெயிலர் 2
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
அப்பாகுட்டி
ஏ.ஓ.டி(தமிழ்)(தெலுங்கு)
ஜான் டோ
பேச்சிலர் பார்ட்டி டியூக்ஸ்(மலையாளம்)
காட்ஜில்லா மைனஸ் ஜீரோ(ஜப்பானீஸ்)
தி ஹங்கர் கேம்ஸ்(ஆங்கிலம்)
இ.என்.இ. ரிப்பீட்(தெலுங்கு)
எபினேசர்: எ கிறிஸ்துமஸ் கரோல்(ஆங்கிலம்)
பவுமா(மலையாளம்)
சீன்
சினிபோலிஸ் பன் ரிபப்ளிக் மால்
ராமாயணா(தமிழ்)
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
சீன்
ஐநாக்ஸ் புரோசோன்மால்
சத்தியவான் சாவித்திரி
ராமாயணா(தமிழ்)(ஹிந்தி)
ஜெயிலர் 2
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
அப்பாகுட்டி
ஏ.ஓ.டி(தமிழ்)(தெலுங்கு)
ஜான் டோ
மூக்குத்தி அம்மன் 2
பேச்சிலர் பார்ட்டி டியூக்ஸ்(மலையாளம்)
ஹவ் டு ராப் எ பேங்க்(ஆங்கிலம்)
காட்ஜில்லா மைனஸ் ஜீரோ(ஜப்பானீஸ்)
தி ஹங்கர் கேம்ஸ்(ஆங்கிலம்)
இ.என்.இ ரிப்பீட்(தெலுங்கு)
சீன்
பி.வி.ஆர்., புரூக்பீல்ட்ஸ் மால்
சத்தியவான் சாவித்திரி
ராமாயணா(தமிழ்)(ஹிந்தி)
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
அப்பாகுட்டி
ஏ.ஓ.டி(தெலுங்கு)
ஜான் டோ
காட்ஜில்லா மைனஸ் ஜீரோ(ஜப்பானீஸ்)
சீன்
எஸ்.ஆர்.கே., மிராஜ் சினிமாஸ்
சத்தியவான் சாவித்திரி
ராமாயணா(தமிழ்)
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
அப்பாகுட்டி
ஏ.ஓ.டி(தமிழ்)(தெலுங்கு)
ஜான் டோ
பேச்சிலர் பார்ட்டி டியூக்ஸ்(மலையாளம்)
சீன்
கே.ஜி. சினிமாஸ்: சத்தியவான் சாவித்திரி
ராமாயணா(தமிழ்)
ஜெயிலர் 2
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
அப்பாகுட்டி
ஏ.ஓ.டி(தமிழ்)
ஜான் டோ
பேச்சிலர் பார்ட்டி டியூக்ஸ்(மலையாளம்)
காட்ஜில்லா மைனஸ் ஜீரோ(ஜப்பானீஸ்)
சீன்
சாந்தி காம்ப்ளக்ஸ்
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
சத்தியவான் சாவித்திரி
அப்பாகுட்டி
ராமாயணா(தமிழ்)
கோகுலம் சினிமாஸ்
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
அப்பாகுட்டி
ராமாயணா(தமிழ்)
கற்பகம் தியேட்டர்ஸ்
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
சத்தியவான் சாவித்திரி
ராமாயணா(தமிழ்)
முருகன் சினிமாஸ்(துடியலுார்)
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
ராமாயணா(தமிழ்)
மீனாம்பிகை
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
கவிதா சினிமாஸ்(கே.ஜி.சாவடி)
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
ராமாயணா
கற்பகம் கிராண்ட்ப்ளெக்ஸ்
ராமாயணா
ஜான் டோ
ஓம் ஆபரேஷன் மோல்
சத்தியவான் சாவித்திரி
ஏ.ஓ.டி.
அப்பாகுட்டி
சீன்