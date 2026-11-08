2027 மார்ச்சுக்குள் விவசாய மின் இணைப்பு மின் பகிர்மான வட்டம் வாரியாக ஒதுக்கீடு
2027 மார்ச்சுக்குள் விவசாய மின் இணைப்பு மின் பகிர்மான வட்டம் வாரியாக ஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:44 PM
உடுமலை: தமிழகம் முழுவதும், 50 ஆயிரம் விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்க, மின் பகிர்மான வட்டம் வாரியாக ஒதுக்கீடு செய்து,வரும் 2027 மார்ச் மாதத்திற்குள் இணைப்புகள் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் விவசாய மின் இணைப்பு கோரி, பல ஆண்டுகளாக விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர். இந்நிலையில், நடப்பு 2026–27ம் ஆண்டுக்கு, பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ், 50 ஆயிரம் மின் இணைப்புகள் வழங்க அரசு அனுமதியளித்தது.
இதையடுத்து, தயார் நிலை பதிவு அடிப்படையில், மின் பகிர்மான வட்டம் வாரியாக, மின் இணைப்பு வழங்க ஒதுக்கீடு செய்து, வரும் மார்ச் மாதத்திற்குள் இப்பணிகளை நிறைவு செய்ய மின் வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதன் அடிப்படையில், சாதாரண வரிசையில் விண்ணப்பித்து, 2022 டிச.,31க்குள் தயார் நிலை பதிவு செய்துள்ள, 16,785 மின் இணைப்புகள் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும்,ரூ.10 ஆயிரம், ரூ. 25 ஆயிரம், ரூ. 50 ஆயிரம் செலுத்தி விண்ணப்பித்து, கடந்த மார்ச் 31 வரை தயார் நிலையிலுள்ள, 3,372 மின் இணைப்புகள் வழங்கப்படுகிறது.
உடனடி மின் இணைப்பு வழங்கும் ‘தட்கல்’ திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்துள்ள, 25 ஆயிரத்து, 282 பேருக்கும், அரசு திட்டங்கள், முன்னுரிமை திட்டங்கள் என மொத்தம், 50 ஆயிரம் விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும், 12 மண்டலத்திலுள்ள, 45 மின் பகிர்மான வட்டங்களுக்குட்பட்ட, மின் வாரிய அலுவலகங்களுக்கு, விவசாய மின் இணைப்பு வழங்குவதற்கான ஒதுக்கீடு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு அலுவலகங்களுக்குபட்டியல் வழங்கப்பட்டு, வரும் 2027 மார்ச் மாதத்திற்குள் இப்பணிகளை முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், விண்ணப்பித்து ஆண்டு கணக்கில் மின் இணைப்பு கிடைக்காமல் காத்திருக்கும் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கும், மின் இணைப்பு வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்பதே அவர்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.