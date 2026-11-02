நகர வீதிகளில் மக்கள் வெள்ளம்: போலீஸ் இல்லாமல் அச்சம்
நகர வீதிகளில் மக்கள் வெள்ளம்: போலீஸ் இல்லாமல் அச்சம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:50 PM
உடுமலை: தீபாவளி பண்டிகை ‘பர்சேஸ்’ களைகட்டியுள்ள நிலையில், முக்கிய வீதிகளில் கூட்ட நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது; கண்காணிப்புக்கு போலீசார் இல்லாததால், மக்கள் பாதிக்கின்றனர். குற்றத்தடுப்புக்காக முக்கிய சந்திப்புகளில், கண்காணிப்பு பணியில் போலீசார் ஈடுபட வேண்டும்.
உடுமலை நகரில் தீபாவளி கொண்டாட்டத்துக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்க, மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. வார விடுமுறை நாளான இன்று (நவ.,1), வ.உ.சி., வீதி, சீனிவாசா வீதி, பசுபதி வீதி, கச்சேரி வீதி, வித்யாசாகர் வீதி, தளி ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மக்கள் நடந்து செல்ல இடமில்லாத அளவுக்கு நெரிசல் காணப்பட்டது.
சீனிவாசா சந்திப்பு பகுதியில், இருசக்கர வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாமல், போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது. தளி ரோட்டில் நாள்தோறும் காலை, மாலை நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
திருவிழா பர்சேஸ் துவங்கியள்ள நிலையில், முக்கிய வீதிகளில், போலீசார் நியமிக்கப்படாதது மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வழக்கமாக முக்கிய சந்திப்பு பகுதிகளில், தற்காலிக கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைத்து போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவார்கள். இதனால், நெரிசல் தவிர்க்கப்படுவதுடன், திருட்டு சம்பவங்களும் தடுக்கப்பட்டது.
இந்தாண்டு இத்தகைய பணிகள் எதுவும் மேற்கொள்ளப்படாத நிலையில், நகரின் முக்கிய ரோடுகளில் மக்கள் திணறியபடியே பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. வரும் நாட்களில் உடுமலை நகருக்கு பொருட்கள் வாங்க வரும் மக்கள் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும்.
அசாம்பவிதங்கள் நடக்கும் முன், நகரின் முக்கிய வீதிகளில் கண்காணிப்புக்கு போலீசார் நியமித்து மக்கள் அச்சத்தை தவிர்க்க, திருப்பூர் எஸ்.பி., உத்தரவிட வேண்டும்.