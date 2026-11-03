அகல் விளக்கு செய்ய களிமண் மண்பாண்ட தொழிலாளர் கவலை

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ADDED : நவ 02, 2026 11:42 PM
திருப்பூர்: கார்த்திகை தீபம், பொங்கல் பண்டிகைகள் அடுத்தடுத்து வர உள்ள நிலையில், களிமண் கிடைக்காததால் உடுமலை, மடத்துக்குளம் பகுதி மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலை, மடத்துக்குளம் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள், அருகிலுள்ள குளங்களில் இருந்து களிமண் எடுத்து மண்பாண்டங்கள், அகல் விளக்குகள், தீச்சட்டிகள், சுவாமி பொம்மைகள் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
குளங்களைத் துார்வாரவும், விவசாயப் பயன்பாட்டுக்காகவும் மாவட்டத்திலுள்ள குளங்களில் இருந்து மண் எடுக்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதனால், மண்பாண்டத் தொழிலுக்குத் தேவையான களிமண் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது: உடுமலை, மடத்துக்குளம் பகுதிகளில் தலைமுறை தலைமுறையாக குளங்களில் இருந்து மண் எடுத்து மண்பாண்டங்கள் தயாரித்து வருகிறோம்.
கார்த்திகை தீபம், பொங்கல் பண்டிகைக்காக அகல் விளக்குகள், பொங்கல் பானைகள், சுவாமி சிலைகள் அதிகளவில் விற்பனையாகும். தற்போது சுற்றுப்பகுதி குளங்கள் துார்வாரப்பட்டதால் களிமண் கிடைக்கவில்லை.
இந்த சீசனில் விற்பனை பாதிக்கப்பட்டால், தொழிலை நம்பியுள்ள குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும். கிணத்துக்கடவு கோதவாடி, குயவன் குட்டை, எரவன் குளம், குப்புச்சிபுத்துார் குளம் ஆகியவற்றில் உள்ள களிமண் மண்பாண்டங்கள் தயாரிக்க ஏற்றதாக உள்ளது. கோதவாடி குளத்தில் அதிகளவில் மண் இருப்பதால், அங்கிருந்து களிமண் எடுக்க உடனடியாக அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
மண் எடுப்பதற்கு மண்பாண்டத் தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நடைமுறையின்றி, சிறப்பு அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.