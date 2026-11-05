கருமத்தம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முதல்வர் ஆய்வு

UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
கருமத்தம்பட்டி:
கோவை விமான நிலையம் செல்லும் வழியில், கருமத்தம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்தார்.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றபின் முதல்வர் விஜய், நேற்று மாலை, காரில் கோவை புறப்பட்டார். விமான நிலையம் செல்லும் வழியில், கருமத்தம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு திடீரென சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இன்ஸ்பெக்டர் நவநீதகிருஷ்ணனிடம், ஸ்டேஷன் எல்லைக்குள் உள்ள கிராமங்கள், அங்கு நடக்கும் திருவிழாக்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து கேட்டார். போதை பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள், வழக்கு விபரங்கள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.
போதை பொருட்கள் விற்பனையை தடுக்க, கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்; பெண்கள், சிறுமியர் பாதுகாப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என, முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தினார்.
ஏ.டி.ஜி.பி., அன்பு, மேற்கு மண்டல ஐ.ஜி., ரம்யா பாரதி, எஸ்.பி., பவன்குமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.