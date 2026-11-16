மாநகராட்சி ரோட்டை சீரமைக்க எச்சரிக்கை: நேரடி கண்காணிப்பில் முதல்வர்
மாநகராட்சி ரோட்டை சீரமைக்க எச்சரிக்கை: நேரடி கண்காணிப்பில் முதல்வர்
ADDED : நவ 15, 2026 09:57 PM
கோவை: முதல்வர் விஜய் ரோடு சீரமைப்பு பணியை கண்காணிப்பதால் விரைந்து சரி செய்ய அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநகராட்சி 257 ச.மீ பரப்புடையது. 2,700 கி.மீ நீளமுள்ள ரோட்டை மாநகராட்சி பராமரிக்கிறது. ரோடுகள் குண்டும், குழியுமாக உள்ளது. தி.மு.க ஆட்சியில் ரூ.400 கோடிக்கு ரோடுகளை மேம்படுத்தியதாக கூறினர். எந்த வேலையும் முழுமையாக நடக்கவில்லை.
த.வெ.க ஆட்சியிலும் ரோடு பிரச்னைக்கு விடிவு காலம் பிறக்கவில்லை. பாதாள சாக்கடை, 24 மணிநேர குடிநீர் விநியோகம், விரிவாக்கம் உள்ளிட்ட பல பணிகள் நடக்கிறது. இதற்காக தோண்டிய குழிகள் சீரமைக்கவில்லை. மாநகராட்சி 5 மண்டலத்துக்கும் தலா ரூ.50 லட்சம் 'பேட்ச் ஒர்க்' செய்ய ஒதுக்கப்பட்டது. வடகிழக்கு பருவமழையில் ரோடு இன்னும் மோசமானது. குழிகளில் ஆங்காங்கே 'வெட்மிக்ஸ்' நிரப்பினர். சில நாட்களுக்கு கூட தாங்கவில்லை.
அவிநாசி, திருச்சி, சத்தி, மேட்டுப்பாளையம், மருதமலை, தடாகம் ரோடுகள் மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது. போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது. விபத்துகள் அதிகமாகிறது. ரோடுகளை சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
கடந்த சில வாரமாக பேட்ச் ஒர்க் பணி நடந்தது. தீபாவளி பண்டிகை காரணமாக பணியில் மீண்டும் சுணக்கமானது. கடந்த ஒரு வாரத்தில், மாநகரின் ஒரு இடத்தில் கூட பேட்ச் ஒர்க் நடக்கவில்லை.
ஒவ்வொரு மாநகராட்சியும் ரோடு சீரமைப்பு பணி குறித்து, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை இயக்குனரகத்துக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டும். கோவை மாநகராட்சியில் கடந்த 7ம் தேதி ரோடு சீரமைப்பு பணி நடக்கவில்லை. மதுரை, தாம்பரம், சேலம், ஈரோடு, திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியிலும் பணி நடக்கவில்லை. இதனால் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் மதுசூதன்ரெட்டி அதிருப்தியடைந்தார்.
முக்கியமான மாநகராட்சிகளே ரோட்டை சீரமைக்காமல் இருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. ரோடுகள் குண்டும், குழியுமாக இருக்க கூடாது. ரோடு சீரமைப்பு பணியில் முதல்வர் விஜய் தனி கவனம் செலுத்துகிறார். மாநிலம் முழுவதும் ரோடுகளை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டும் என மாநகராட்சி கமிஷனர்களுக்கு எச்சரித்துள்ளார்.
மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, தீபாவளியுடன், வட இந்தியர்கள் அதிகம் கொண்டாடும் சத் பூஜையும் வந்துவிட்டது. தொழிலாளர்கள் ஊர்களுக்கு சென்றுவிட்டனர். சீரமைப்பு பணி துவங்கிவிட்டோம். இந்த வாரத்தில் பணிகள் தீவிரமடையும் என்றனர்.