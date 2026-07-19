வேறு வேஷ்டி கட்ட மனமில்லை: செ.ம. வேலுசாமி கண்ணீர் பேச்சு
வேறு வேஷ்டி கட்ட மனமில்லை: செ.ம. வேலுசாமி கண்ணீர் பேச்சு
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 09:04 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:01 PM
கோவை: அ.தி.மு.க., தலைமை அலுவலகமான இதய தெய்வம் மாளிகையில் கோவை மாநகர் மாவட்ட செயல் வீரர்கள் கூட்டம், மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் அம்மன் அர்ச்சுணன் தலைமையில் நடந்தது.
இதில் கோவை புறநகர் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் செ.ம.வேலுசாமி பேசியதாவது:
2011 ல் மேயர் பதவியை இழந்து வருத்தத்திலும் வேதனையிலும் இருந்த போது பிற கட்சியிலிருந்து என்னைத்தேடி ஏராளமான வாய்ப்புகளும் பொறுப்புகளும் பதவிகளும் வந்தன. என்னை வாழ வைத்த, அ.தி.மு.க.,வை பிரிய மனமில்லை.
அ.தி.மு.க., கரை வேஷ்டிக்கு பதிலாக வேறு வேஷ்டி அணிய மனமில்லை. வாழ்ந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் அ.தி.மு.க.,தான் என்ற முடிவில், 54 ஆண்டு கால கட்சிப்பயணத்தை தொடர்கிறேன்.
இவ்வாறு, கண் கலங்க பேசினார்.
இதைப்பார்த்த முன்னாள் நிர்வாகிகள், ''அண்ணா, உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழாதீங்க'' என்று சொல்லி தேற்றினர்.
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மகேஸ்வரி, ஜெயராம், முன்னாள் துணை மேயர் லீலாவதி உண்ணி, உள்ளிட்ட ஏராளமான அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் மற்றும் கட்சி உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.