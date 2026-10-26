கூட்டுறவு வங்கிகள், ரேஷன் கடைகள் இரண்டாவது நாளாக செயல்படவில்லை
கூட்டுறவு வங்கிகள், ரேஷன் கடைகள் இரண்டாவது நாளாக செயல்படவில்லை
ADDED : செப் 23, 2026 06:02 PM
அன்னுார்: கோவை மாவட்டத்தில், 141 தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் ரேஷன் கடைகள் இரண்டாவது நாளாக நேற்றும் செயல்படவில்லை. இதனால் இடுபொருட்கள் வாங்க முடியாமல் விவசாயிகளும், ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க முடியாமல் நுகர்வோரும் சிரமமடைந்தனர்.
தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தை சேர்ந்த ஈசன் முருகசாமி தெரிவித்த சர்ச்சைக்குரிய கருத்து, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. இவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு மாநில தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கம் ஸ்டிரைக்குக்கு அழைப்பு விடுத்தது. அன்னுார் வட்டாரத்தில் உள்ள, 17 தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிகள், அவற்றுக்கு கீழ் செயல்படும், 25 ரேஷன் கடைகள் மற்றும் இ–சேவை மையங்கள் அனைத்தும் இரண்டாவது நாளாக நேற்றும் செயல்படவில்லை.
உரம் மற்றும் இடுபொருட்கள் வாங்க தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு வந்த விவசாயிகளும், ரேஷன் கடைக்கு பொருட்கள் வாங்க வந்தவர்களும், ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர்.
சங்கத்தின் மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ‘கோவை மாவட்டத்தில், 141 தொடக்க வேளாண் மற்றும் நகர கூட்டுறவு வங்கிகளும், இரண்டாவது நாளாக செயல்படவில்லை. அவற்றுக்கு கீழ் இயங்கும் ரேஷன் கடைகள் மற்றும் இ–சேவை மையங்கள் செயல்படவில்லை. 750 ஊழியர்களும் வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்றனர்’ என்றனர். கதவுகரையில், கூட்டுறவு சங்க செயலாளர் மற்றும் ஊழியர்கள் கூட்டம் நடந்தது. மாவட்ட முன்னாள் தலைவர் சண்முகசுந்தரம், மாவட்ட துணைத் தலைவர் செல்வராஜ், வட்ட செயலாளர் ரவி ஆகியோர் பேசினர். அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.