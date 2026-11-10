தேங்காய் மட்டை உரிக்கும் காட்டுப் பன்றிகள்: விவசாயிகளுக்கு இப்படியும் ஒரு பிரச்னை...
தேங்காய் மட்டை உரிக்கும் காட்டுப் பன்றிகள்: விவசாயிகளுக்கு இப்படியும் ஒரு பிரச்னை...
UPDATED : நவ 09, 2026 03:25 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:36 PM
பெ.நா.பாளையம்: தென்னந்தோப்புகளில் கீழே விழும் தேங்காய்களை, காட்டு பன்றிகள் உரித்து, அதை சேதப்படுத்துகிறது.
கோவை வடக்கு தாலுகாவுக்குட்பட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர கிராமங்களில் யானை, காட்டுப்பன்றி, மான், மயில், காட்டு மாடு உள்ளிட்ட பல வன விலங்குகளால், வேளாண் பயிர் சேதமாகின்றன. இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண, விவசாயிகள், கோரிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்தும், இதுவரை நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கவில்லை.
தற்போது, சின்னதடாகம், துடியலூர், பெரியநாயக்கன்பாளையம் வட்டாரங்களில் உள்ள தென்னந்தோப்புகளில் இரவு நேரத்தில் கீழே விழும் தேங்காய்களை, காட்டு பன்றிகள் உரித்து, தேங்காய் பருப்புகளை சேதப்படுத்தும் போக்கு அதிகரித்துள்ளது.
தென்னை விவசாயிகள் நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது: இரவு நேரங்களில் தென்னந்தோப்புகளில் கூட்டம், கூட்டமாக சுற்றி திரியும் காட்டுப்பன்றிகள், கீழே விழும் நன்கு முதிர்ந்த தேங்காய்களை, தங்களுடைய பற்களால், மனிதர்கள் தேங்காய்களை உரிப்பது போல் உரித்து, உள்ளே இருக்கும் தேங்காய் பருப்புகளை தின்று சேதப்படுத்துகின்றன.
காட்டுப்பன்றி, பாதுகாக்கப்பட்ட விலங்கின பட்டியலில் இருப்பதால், அதை விவசாயிகளால் துரத்தி அடிப்பதில்லை. மேலும், காட்டுப்பன்றிகள், மனிதர்களை எதிர்த்து நின்று, தாக்கும் இயல்புடையவை என்பதால், விவசாயிகள், அவற்றின் அருகில் செல்வதில்லை.
இதனால் தென்னந்தோப்புகளில் இரவு நேரங்களில் கீழே விழும் தேங்காய்களில் பெரும்பாலானவை காட்டு பன்றிகளால் சேதப்படுத்தப்படுகின்றன. இப்பிரச்சனைக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் வனத்துறையினர் தீர்வு காண வேண்டும். என்றனர்.