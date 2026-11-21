தேங்காய் வரத்து இன்றி கொப்பரை உற்பத்தி முடங்கியது! சொந்த ஊருக்கு கிளம்பிய தொழிலாளர்கள்
தேங்காய் வரத்து இன்றி கொப்பரை உற்பத்தி முடங்கியது! சொந்த ஊருக்கு கிளம்பிய தொழிலாளர்கள்
ADDED : நவ 20, 2026 08:53 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி சுற்றுப்பகுதியில், நடப்பாண்டு தேங்காய் சீசன் நிறைவடைந்து, வரத்து குறைந்ததாலும், நிலையான மார்க்கெட் இல்லாததாலும், கொப்பரை உற்பத்தி நிறுத்தம் செய்யப்பட்டு உலர்களங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால், வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு கிளம்பி விட்டனர்.
பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில், தென்னை அதிகளவு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் இருந்து தேங்காய், கொப்பரை போன்றவை பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.
கொப்பரை தேங்காய் தரம் பிரிக்கப்பட்டு, விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. இங்கு இருந்து அதிகளவு காங்கேயத்துக்கு கொப்பரை அனுப்பப்படுகின்றன. வெளி மாவட்டம் மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்களுக்கும் தேங்காய், இளநீர் அனுப்பப்படுகிறது.
இந்நிலையில், எதிர்பார்த்த அளவு மழை பெய்யாதது, நோய் தாக்குதல் போன்ற காரணங்களினால் தென்னை விவசாயிகள் மீளாத்துயரில் உள்ளனர். இந்நிலையில், நடப்பாண்டு தேங்காய் சீசன் நிறைவடைந்த நிலையில், வரத்தும் பெருமளவு குறைந்துள்ளது. கொப்பரை விலையும் நிலையில்லாமல் உள்ளதால், கொப்பரை உற்பத்தி முடங்கி, உலர்களங்கள் மூடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு தென்னை விவசாயிகள் நலச்சங்க பிரதிநிதி தங்கவேலு கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் தேங்காய் சீசன் நிறைவடைந்த நிலையில், வரத்து குறைந்துள்ளது. தற்போது மழைப்பொழிவும் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லாத சூழலில் தேங்காய், கொப்பரை விலை நிலையின்றி உள்ளது.
விலையில் ஏற்றம், இறக்கம் உள்ளதால், கொப்பரை உற்பத்தி செய்ய தயக்கம் காட்டுகின்றனர். நிலைத்தன்மை இல்லாத மார்க்கெட்டால், காங்கேயம், உடுமலை, பொள்ளாச்சி, ஊத்துக்குளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொப்பரை உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டு, உலர்களங்கள் மூடப்பட்டு வருகின்றன.
சீசன் இல்லாத நிலையிலும், விலை உயராமல் குறைகிறது. தற்போது, கொப்பரை ஒரு கிலோ சாதா – 152, ஸ்பெஷல் – 154 ரூபாய், பச்சை தேங்காய் ஒரு டன், 51,000; கருப்பு தேங்காய் ஒரு டன், 54 ஆயிரம் ரூபாய்; தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ) டின், 3,225 ரூபாய்; தேங்காய் பவுடர் கிலோ, 215 ரூபாய் என விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்தாண்டு, இதே நேரத்தில் கொப்பரை கிலோவுக்கு, 200 ரூபாய்க்கு அதிகமாக விற்கப்பட்டது. தற்போது, விலை உயர வேண்டிய நேரத்தில் விலை நிலையின்றி உள்ளது.
இதனால், தேங்காய் உரிப்பு, கொப்பரை உற்பத்தி, வாகனங்களில் மட்டை ஏற்றுதல் உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளிலும் ஈடுபட்ட, பல லட்சம் உள்ளூர் மற்றும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பு இழந்துள்ளனர்.
அசாம், மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்கின்றனர். அங்கு நெல் அறுவடை பணிகள், செங்கல் சூளை பணிகளுக்கு செல்வதாக கூறி சொந்த ஊருக்கு திரும்புவதால், தற்போது, 90 சதவீதம் களங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.
நஷ்டத்தை சந்திக்க முடியாமல் உற்பத்தியாளர்கள் திணறுகின்றனர். வரும் மார்ச் மாதம் தான் சீசன் துவங்கும் என்பதால், வரும் நாட்களில் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.