UPDATED : அக் 27, 2026 04:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில் உள்ள எஸ்டேட்களில் காபி பழ சீசன் துவங்கி உள்ளது.
வால்பாறையில் தேயிலை முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. இது தவிர, காபி, மிளகு,ஏலம் போன்றவை பயிரிடப்பட்டுள்ளன.
வால்பாறையில் அரபிக்கா, ரோபஸ்ட்டா ஆகிய இரண்டு வகை காபி செடிகள் பல்வேறு எஸ்டேட்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ளன. காபியை பொறுத்தவரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பலன் தரக்கூடியது.
வால்பாறையில் காபி பழ சீசன் துவங்கியுள்ள நிலைகளில், செடிகளில் காய்கள் காய்க்க துவங்கியுள்ளன. டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் பழ சீசன் துவங்கி விடும் என்பதால், தோட்டங்களில் பராமரிப்பு பணிகளை தொழிலாளர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தோட்ட அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, ‘காபி பழ சீசன் துவங்கியுள்ளது. டிசம்பர் மாதம் இறுதி வரை காபி பழம் காணப்படும். பறிக்கப்பட்ட காபி கொட்டைகள் நன்றாக உலர வைத்த பின், பெங்களூருக்கு அனுப்பப்படும்,’ என்றனர்.