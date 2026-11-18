மலேரியா ஒழிப்பு பட்டியலில் இடம் பிடித்தது கோவை மாவட்டம்
மலேரியா ஒழிப்பு பட்டியலில் இடம் பிடித்தது கோவை மாவட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 08:14 PM
கோவை: கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக, உள்ளூர் அளவில் மலேரியா பாதிப்பு எதுவும் பதிவாகாததால், மலேரியா ஒழிக்கப்பட்ட மாவட்டமாக கோவையை அறிவிக்க, மத்திய சுகாதாரக்குழு இன்று (நவ.,18) ஆய்வு செய்தது.
தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் இலக்குப்படி, 2030க்குள் மலேரியா இல்லாத நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும். 2027க்குள் மாநிலங்களில், நோய் பரவலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கோவை உள்ளிட்ட 33 மாவட்டங்களில் மலேரியா பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கோவையில் மலேரியா ஒழிப்பு பணிகள் மற்றும் பராமரிக்கப்படும் தரவுகள் குறித்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக, மத்திய சுகாதாரத்துறை குழுவினர் தீவிர ஆய்வு செய்தனர்.
சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குனர் பாலுசாமி கூறியதாவது:
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த யாருக்கும் உள்ளூர் அளவில் மலேரியா பாதிப்பு ஏற்படவில்லை. தற்போது கோவையில் பதிவாகியுள்ள, 7 மலேரியா பாதிப்புகளும், அசாம், ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வேலைக்காக வந்த தொழிலாளர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட, 'இறக்குமதி செய்யப்பட்ட' (Imported) பாதிப்புகள் மட்டுமே.
இவர்களுக்கு ஓராண்டுக்கு மாதம் ஒருமுறை ரத்தப் பரிசோதனை செய்யப்படும். அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளில், 250 பேருக்கு தொடர்ந்து மூன்று மாதங்களுக்கு ரத்த மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டு, நோய் பரவவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது. மழைக்கால கொசு ஒழிப்பு மற்றும் குடிநீரில் குளோரின் அளவீடு ஆகியவையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறோம்,’’ என்றார்.