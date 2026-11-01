கோவை விழா 2027 ஜன.2 முதல் 10 வரை

UPDATED : அக் 31, 2026 06:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:36 PM
கோவை: 19வது கோவை விழா 2027 ஜனவரி 2 ல் துவங்கி 10 வரை கொண்டாடப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கோவை சுகாதார குறியீடு திட்டத்தை கலெக்டர் பவன்குமார் துவங்கி வைத்தார்.
கோவை விழா ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், யங் இந்தியன்ஸ் அமைப்பினர் இணைந்து இந்திய தொழில் வர்த்தக சபையில் நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். 20 மருத்துவமனைகள், 50 தொழிற் சங்கங்களுடன் இணைந்து 50,000 ஊழியர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட உள்ளது.
தரவு அடிப்படையில் கோவை சுகாதார குறியீட்டை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். பி.எம்.ஐ, ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை, காசநோய், புற்றுநோய் குறித்த பரிசோதனை செய்யப்படும். ஆரம்பநிலையில் நோயை கண்டறிந்து தடுப்பு நடவடிக்கை எடுப்பதே நோக்கம்.
மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா, கோவை அரசு மருத்துவ கல்லூரி டீன் டாக்டர் கீதாஞ்சலி, இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை துரைராஜ், கோவை விழா தலைவர் நிஷாந்த் சிவசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.