/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கோவை ஹைதராபாத் சிறப்பு விமான சுற்றுலா
UPDATED : நவ 20, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:40 PM
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கோவை: இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) சார்பில், கோவையிலிருந்து விமானம் மூலம் ஹைதராபாத்துக்கு சிறப்பு சுற்றுலாவுக்கு வரும் 27ம் தேதி முதல் மூன்று நாட்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றுலாவில் கோல்கொண்டா கோட்டை, சார்மினார், மெக்கா மஸ்ஜித், சாலர்ஜங் அருங்காட்சியகம், ஒற்றுமையின் சிலையான ஸ்ரீ ராமானுஜர் சிலை, கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்த ராமோஜி சினிமா நகரம் ஆகிய இடங்களை காண ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
21,500 ரூபாய்- கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் விமான கட்டணம், ஏ.சி.,ஓட்டலில் தங்கும் வசதி, வாகனம் மூலம் சுற்றி பார்க்கும் வசதி, உணவு ஆகியவை அடங்கும். விவரங்களுக்கு 90031 40655, 82879 32064 ஆகிய எண்களில் பேசலாம்.