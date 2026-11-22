கோவை மேயர் பார்ட்டி பண்ட் வசூல்: மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் புகார்
கோவை மேயர் பார்ட்டி பண்ட் வசூல்: மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் புகார்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:33 PM
கோவை: கோவை மாநகராட்சி மேயர் ரங்கநாயகி பார்ட்டி பண்ட் வசூலிப்பதாகவும், குலுக்கல் முறையில் டெண்டர் நடப்பதாகவும் ஒப்பந்ததாரர் புகார் கூறியுள்ளார்.
கோவை மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் திருவேங்கடம் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
நான் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக கோவை மாநகராட்சியில் பல்வேறு ஒப்பந்த பணிகளை செய்து வருகிறேன். த.வெ.க. ஆட்சியில் டெண்டரில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டுமென கூறினார்கள். பார்ட்டி பண்ட் முறையை ஒழித்தார்கள். லஞ்சமே இருக்கக் கூடாது என முதல்வர் கூறுகிறார். லஞ்சமில்லாமல் நிர்வாகம் நடத்த அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பதில்லை. மேயர் ரங்கநாயகி 2 சதவீதம் கமிஷனை பார்ட்டி பண்டாக கேட்கிறார். அவருக்கு பணம் கொடுக்கும் ஒப்பந்த நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே ஒப்புதல் வழங்கி ஜாப் ஆர்டர் வழங்கப்படுகிறது. பணம் கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த வேலையை ரத்து செய்கிறார்கள். பிறகு அந்த வேலைகளை பழைய ஒப்பந்ததாரர்களை வைத்து நீட்டிப்பு செய்கிறார்கள். பூங்கா, பொதுக்கழிப்பறை, பள்ளி பராமரிப்பு வேலை முடங்கியுள்ளது. மக்கள் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்படுகிறது.
சிண்டிகேட் போட்டு டெண்டர் செட்டிங் செய்கிறார்கள். மாநகராட்சியில் 190 ஒப்பந்ததாரர்கள் உள்ளனர். பணம் கொடுக்கும் 6 நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே வேலை கொடுக்கப்படுகிறது. கடந்த 6 மாதங்களில் ரூ.300 கோடிக்கு டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது. பணம் தராததால் ரூ.20 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பணி கிடப்பில் போட்டுள்ளனர். டெண்டரில் நிர்வாக செலவுக்கு குறிப்பிட்ட மதிப்பு ஒதுக்கப்படும். பல ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் அதில் 'ஜீரோ' மதிப்பிடுகிறார்கள். ஜீரோவுக்கு மதிப்பில்லை. அதை ஒரு மதிப்பாக எடுத்து குலுக்கல் முறையில் டெண்டர் நடத்தப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு 4 ஒப்பந்ததாரர்களை அழைத்து குலுக்கல் நடத்துகிறார்கள் என்றால், 4 பேருக்கும் ஒரு வேலை கிடைக்கும் வகையில் செட்டிங் செய்கிறார்கள். இது அங்கீகரிக்கப்படாத முறை தான். துறையில் வாய்மொழியாக கேட்டு நடத்துகிறோம் என மாநகராட்சி துணை பொறியாளர் ஜெயலட்சுமி கூறுகிறார். முதல்வர், துறையின் கூடுதல் செயலர், கமிஷனர் உள்ளிட்டோரிடமும் புகாரளித்துள்ளேன். நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.