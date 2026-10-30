/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பிரேசில் போட்டிக்கு கோவை வீரர்
UPDATED : அக் 27, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:36 PM
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கோவை: உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில் கோவை மாணவர் சக்திவேல் 18 வயதுக்கு உட்பட்டோர் மாணவர்கள் பிரிவில் பிரேசில் நாட்டில் நடக்கவுள்ள தடகள போட்டிக்கு தேர்வாகி உள்ளார்.
சமீபத்தில் கோவாவில் ஸ்கூல் பெடரேசன் ஆப் இந்தியா சார்பில் நடந்த தடகளப் போட்டிகளில் கோவை கேலப் அத்லெட்டிக் அகாடமியை சேர்ந்த பள்ளி மாணவர் சக்திவேல் 2.8 மீட்டர் உயரம் தாண்டி சாதனை படைத்தார். இதன் மூல, அடுத்த மாதம் பிரேசிலில் நடக்க உள்ள வேர்ல்ட் ஸ்கூல்ஸ் தடகள போட்டிகளுக்கு தேர்வாகியுள்ளார். அவரை பயிற்சியாளர் பிரதீப் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.