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சர்வதேச போட்டிக்கு தகுதி: கோவை மாணவர் அசத்தல்

சர்வதேச போட்டிக்கு தகுதி: கோவை மாணவர் அசத்தல்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:43 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:02 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:43 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:02 PM

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கோவை: ஜார்கண்ட் மாநிலம், ராஞ்சியில் 39வது தேசிய அளவிலான 9 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கான செஸ் போட்டி ஏழு நாட்கள் நடந்தது.

பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த 500க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். கோவை தனியார் பள்ளியில் 4ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர் இன்பா தினேஷ்பாபு, 11 சுற்றுகளில் 8 புள்ளிகள் பெற்று, தேசிய அளவில் 9வது இடத்தை பிடித்தார்.

இப்போட்டியில் முதல் 40 இடத்துக்குள் வந்ததால், இந்தியா சார்பில் உலக இளைஞர் மற்றும் ஆசிய இளைஞர் செஸ் போட்டியில் விளையாட, தினேஷ்பாபு தகுதி பெற்றார். வெற்றி பெற்ற மாணவரை கோவை மாவட்ட செஸ் சங்க நிர்வாகிகள் பாராட்டினர்.

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