கோயம்புத்தூர் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 13/11/2026

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 07:22 PM
ஆன்மிகம்
கந்த சஷ்டி திருவிழா
யாகசாலை பூஜை. அபிஷேக பூஜை, சுவாமி திருவீதி உலா, காலை 10 முதல் 12 வரை மற்றும் மாலை 5 முதல் 7 மணி வரை, சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில், மருதமலை,
சூரசம்ஹார கந்த சஷ்டி, திருக்கல்யாண உற்சவ திருவிழா 2026, ஸ்ரீ விநாயகர் பூஜை, சத்ரு சம்ஹார ஹோமம், அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை, அன்னதானம், காலை 9 மணி, அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில், பெரியதடாகம்.
மூலவருக்கு திருமஞ்சனம், காலை 7 மணி, வேள்வி மூலமந்திர அருச்சனை, பூஜை, காலை 10.30 மணி மற்றும் காலை 7 மணி, தண்டபாணிக்கடவுள் கோயில்.
மங்கள இசை, திருப்பள்ளி எழுச்சி, கோ பூஜை, காலை 6 மணி, வேள்வி வழிபாடு, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக பூஜை, அலங்கார பூஜை, காலை 8 மணி, உற்சவர், சக்தி வேலுக்கு சிறப்பு அபிஷேக பூஜைகள், மாலை 4 மணி, மகா தீபாராதனை, மாலை 6 மணி, வீரபாகு தேவர் சூரனிடம் துாது செல்லும் நிகழ்வு, மாலை 6.30, பரத நாட்டிய நிகழ்ச்சி, இரவு 7.30 மணி செல்வமுத்துக்குக்குமாரசுவாமி கோயில், கோணவாய்க்கால்பாளையம்.
சிறப்பு கந்த சஷ்டி விழா வழிபாடு, கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில், டவுன் ஹால், காலை 9 மணி.
அபிஷேகம், காலை 10 மணி, தீபாராதனை, மதியம் 12 மணி, மீனாட்சி சிறப்பு அலங்காரம், மாலை 5 மணி, தீபாராதனை, மாலை 6 மணி, பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில், சுக்கிரவாரப்பேட்டை.
கணபதி ஹோமம், விநாயகர் அபிஷேகம், தீபாராதனை, காலை 7.30 மணி, விநாயகர் சுப்பிரமணியர் மாரியம்மன் கோயில், காட்டூர்.
உபநிஷத் சொற்பொழிவு
ஆர்ஷ அவிநாஷ் பவுண்டேஷன். உபநிஷத் சொற்பொழிவு: என். அவினாசிலிங்கம். ஆர்ஷ அவிநாஷ் பவுண்டேஷன், 104, மூன்றாவது வீதி, டாடாபாட். மாலை 5 மணி.
பொது
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
கல்வித்துறை, தொழில்துறை இடையிளான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா தொழில்நுட்ப கல்லுாரி, பேரூர், காலை 10.30 மணி.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு
* நண்பர்கள் அன்பு நுாலகம், மாச்சம்பாளையம், சுந்தராபுரம் n இரவு, 7:00 முதல் 8:30 மணி வரை. * அரசு மருத்துவமனை, சுண்டக்காமுத்துார் n இரவு, 7:00 முதல், 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்.
ஸ்போர்ட்ஸ் க்விஸ்விளையாட்டு வினாடி வினா போட்டி, மான்செஸ்டர் இண்டர்நேஷனல் ஸ்கூல், துடியலுார், சரவணம்பட்டி சாலை, காலை 9.30 மணி.