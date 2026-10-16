கோயம்புத்தூர் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 16/10/2026

UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 07:14 PM
ஆன்மிகம்
நவராத்திரி உற்சவ விழா
*ஸ்ரீ மஹாலட்சுமி அலங்கார பூஜை, 15ம் ஆண்டு நவராத்திரி உற்சவ விழா, ஸ்ரீ த்ரி நேத்ர தசபுஜ வக்ர காளியம்மன் கோயில், மாலை 6 மணி.* ஸ்ரீ சாரதா சரந்நவராத்ரி மஹோத்ஸவ, ஸ்ரீ சாரதாலயம், ரேஸ் கோர்ஸ்.
உபநிஷத் சொற்பொழிவு
ஆர்ஷ அவிநாஷ் பவுண்டேஷன். உபநிஷத் சொற்பொழிவு: என். அவினாசிலிங்கம். ஆர்ஷ் அவிநாஷ் பவுண்டேஷன், 104, மூன்றாவது வீதி, டாடாபாட். மாலை 5 மணி.
பொது
மலர் கண்காட்சி
சி.ஐ.டி.கல்லுாரி எதிரே உள்ள மைதானம், அவிநாசி ரோடு. மாலை 4 முதல், 9 மணி வரை.
துபாய் கண்காட்சி
துபாய் மிரக்கிள் கார்டன் கண்காட்சி, வ.உ.சி. மைதானம், மாலை 4 முதல், 10 மணி வரை.
ஓவிய கண்காட்சி
‘வைப்ரேஷன் ஆப் கலர்ஸ்’, ஓவிய கண்காட்சி, கஸ்துாரி ஸ்ரீநிவாசன் அறக்கட்டளை, பி.எஸ்.ஜி., கலைக்கல்லுாரி எதிரில். காலை 10 முதல், 6.30 மணி வரை.
குத்துச்சண்டை போட்டி
குத்துச்சண்டை போட்டி, ஸ்ரீ நாரயண குரு கல்லுாரி, கந்தே கவுண்டன் சாவடி, காலை 9 மணி.
நிறைவு விழா
‘பைஸ்டாண்டர் டு லைப்சேவர்’, நிறைவு விழா, கங்கா மருத்துவமனை, சாய்பாபா காலனி, காலை 5 மணி.
கைத்தறி கண்காட்சி
ராமலட்சுமி மஹால், அவிநாசி ரோடு, ஹாரி பவன் எதிரில். காலை 10 முதல் 8 மணி வரை.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு
* நண்பர்கள் அன்பு நுாலகம், மாச்சம்பாளையம், சுந்தராபுரம் n இரவு, 7:00 முதல் 8:30 மணி வரை. * அரசு மருத்துவமனை, சுண்டக்காமுத்துார் n இரவு, 7:00 முதல், 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்.