ADDED : நவ 16, 2026 12:30 AM
ஆன்மிகம்
கந்த சஷ்டி திருவிழா
* சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில், மருதமலை, திருக்கல்யாணம், காலை 9 மணி.
* ஸ்ரீ பாலமுருகன் கோயில், கணபதி மாநகர், திருக்கல்யாணம் காலை 6.30 மணி.
* அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில், பெரியதடாகம், திருக்கல்யாணம், காலை 9 மணி,
* தண்டபாணிக்கடவுள் கோயில், சிரவணபுரம், மூலவருக்கு திருமஞ்சனம், காலை 7 மணி, வேள்வி சிறப்பு அபிஷேகம், காலை 9.30 மணி, திருக்கல்யாணம், மதியம் 12 மணி.
* செல்வமுத்துக்குக்குமாரசுவாமி கோயில், கோணவாய்க்கால்பாளையம், மங்கள இசை, திருப்பள்ளி எழுச்சி, கோ பூஜை, காலை 6 மணி, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக பூஜை, காலை 7 மணி, திருக்கல்யாண வைபவம், காலை 11 மணி.
* கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில், டவுன் ஹால், சிறப்பு கந்த சஷ்டி விழா வழிபாடு, காலை 9 மணி.
* பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில், சுக்கிரவாரப்பேட்டை, திருக்கல்யாண உற்சவம், மாலை 4.35 மணி.
பொது
ஏ.ஜே.கே விளையாட்டுத் திருவிழா
மாநில அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள், ஏ.ஜே.கே., கல்லுாரி, நவக்கரை. காலை 7 மணி.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு
* சிவன் குடில், சிறுவாணி நகர் கோவைப்புதுார். காலை, 7:00 முதல் 8:00 மணி வரை. * டிவைன் மேரி சர்ச், பாலக்காடு மெயின் ரோடு, குனியமுத்துார் இரவு, 7:00 முதல் 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்.