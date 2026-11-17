ADDED : நவ 16, 2026 06:49 PM
ஆன்மிகம்
கந்த சஷ்டி திருவிழா
செல்வமுத்துக்குக்குமாரசுவாமி கோயில், கோணவாய்க்கால்பாளையம், வசந்த உற்சவம், காலை 8 மணி.
பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில், சுக்கிரவாரப்பேட்டை, அபிஷேகம், காலை 5 மணி, மகா தீபாராதனை, மதியம் 12.30 மணி, விபூதி அலங்காரம், மாலை 5 மணி.
பொது
பட்டம் வி3 க்விஸ் போட்டி
மகாராஜா மேல்நிலைப்பள்ளி, மேட்டுபாளையம், காலை 11 மணி.
எஸ்.எஸ்.வி.எம். மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, மேட்டுபாளையம், மதியம் 1 மணி.
சச்சிதானந்தா ஜோதி நிகேதன் சர்வதேச பள்ளி, மேட்டுபாளையம், மதியம் 3 மணி.
விளையாட்டு போட்டிகள்
தினமலர் ஏ.ஜே.கே. விளையாட்டு திருவிழா, ஏ.ஜே.கே. கலை கல்லுாரி, நவக்கரை, பாலக்காடு ரோடு, காலை 8 மணி.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு
* தமிழ் கல்லுாரி, பேரூர் n இரவு, 7:00 முதல் 8:30 மணி வரை.
* அரசு மருத்துவமனை, சுண்டக்காமுத்துார் n இரவு 7:00 முதல் 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்.