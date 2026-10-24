கோயம்புத்தூர் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 24/10/2026

UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
பொது
சுகாதாரத் தலைமைத்துவம் மாநாடு
சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தலைமைத்துவ மாநாடு, கங்கா மருத்துவமனை ஏ பிளாக். காலை 10.30 மணி முதல்.
தீபாவளி எக்ஸ்போ
தாஜ் விவாந்தா ஓட்டல், ரேஸ் கோர்ஸ், காலை 10 மணி முதல்
இலவச ஜெர்மன் மொழி திரைப்படக் காட்சி
‛டை வில்டன் கெர்லே 2’ திரையிடப்படுகிறது, கோதேசென்ட்ரம், ஜி.டி.கார் மியூசியம் அருகில். மாலை 5 மணி முதல்.
ஷாப்பிங் விழா
கோ கிளாம் ஷாப்பிங் விழா, சுகுணா திருமண மண்டபம், நவ இந்தியா. காலை 10 மணி முதல்.
ஹாலேவீன் கொண்டாட்டம்
ரா ஆன் ஓல்டு ஸ்கூல் கபேவில் ஹாலேவீன் கொண்டாட்டம். டி கம்யூன் ரா கபே, சரவணம்பட்டி. மாலை 6 மணி முதல்.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
* புனித ஜோசப் சர்ச், போத்தனுார், இரவு, 7:00 முதல் 8:30 மணி வரை.
* ஆஷ்ரம் மெட்ரிக் பள்ளி, பேரூர் மெயின் ரோடு, பாரத் பெட்ரோல் பங்க் அருகில், கோவைப்புதுார், இரவு, 7:00 முதல், 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்