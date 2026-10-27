/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கோயம்புத்தூர் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 27/10/2026
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:47 PM
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பொது
ஆய்வு கூட்டம்
மின் விநியோகம், பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் தொடர்பான ஆய்வு கூட்டம், அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரி, மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், காலை 9.30 மணி.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
* தமிழ் கல்லுாரி, பேரூர் இரவு, 7:00 முதல், 8:30 மணி வரை. * அரசு மருத்துவமனை, சுண்டக்காமுத்துார் இரவு, 7:00 முதல், 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்.
மக்கள் குறை தீர் கூட்டம்: மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகம், டவுன்ஹால், பெரியகடைவீதி, பங்கேற்பு: மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவிதேஜா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள். காலை 11 மணி.