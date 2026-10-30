ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
ஆன்மிகம்
உபநிஷத் தொற்பொழிவு
ஆர்ஷ அவிநாஷ் பவுண்டேஷன். உபநிஷத் தொற்பொழிவு: என். அவினாசிலிங்கம். ஆர்ஷ அவிநாஷ் பவுண்டேஷன், 104, மூன்றாவது வீதி, டாடாபாத். மாலை 5 மணி முதல்.
பொது
புத்தாடை வழங்கும் விழா
125 துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி புத்தாடைகள் & இனிப்புகள் வழங்கும் விழா, துடியலுர் மணியங்குலம் அறக்கட்டளை அலுவலகம். காலை 8 மணி.
துவக்க விழா
ஆராய்ச்சி & ஏ.ஐ பொறியியல் ‛கிரேன்’ மையம் துவக்க விழா, சி.ஐ.டி. மதியம் 2 மணி.
எடை துாக்கும் போட்டி
பாரதியார் பல்கலைகளுக்கு இடையிலான எடை துாக்கும் போட்டி, நேரு கலை, அறிவியல் கல்லுாரி, காலை 10 மணி.
கிரிக்கெட் போட்டி
பெண்களுக்கான கிரிக்கெட் போட்டி, ஸ்ரீ நாராயண குரு கல்லுாரி, எட்டிமடை, காலை 8 மணி.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
* நண்பர்கள் அன்பு நுாலகம், மாச்சம்பாளையம், சுந்தராபுரம். இரவு, 7:00 முதல் 8:30 மணி வரை. * அரசு மருத்துவமனை, சுண்டக்காமுத்துார். இரவு, 7:00 முதல், 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்.