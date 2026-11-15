குறைந்த செலவில் பசுமை ஹைட்ரஜன் தயாரிக்க கோவை பல்கலை புது முயற்சி
குறைந்த செலவில் பசுமை ஹைட்ரஜன் தயாரிக்க கோவை பல்கலை புது முயற்சி
UPDATED : நவ 14, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:00 PM
கோவை: பெட்ரோல், டீசலுக்கு மாற்றாக சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத எரிபொருளாக பசுமை ஹைட்ரஜனை குறைந்த செலவில் தயாரிக்கும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை கோவை அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல வளாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கி வருகின்றனர். இதற்காக தமிழக அரசின் முதல்வர் ஆராய்ச்சி மானியத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.29 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின், முதல்வர் ஆராய்ச்சி மானியத் திட்டத்தின் கீழ், கோவை அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல வளாகத்துக்கு ரூ.1.29 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், பேராசிரியர் ராஜசேகர் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்படும் பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி ஆராய்ச்சிக்காக ரூ.36 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆராய்ச்சிப் பணிகள் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கி, இதுவரை ஆராய்ச்சியின் அடிப்படை நோக்கங்களில் 25 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளது. தேவையான உபகரணங்களில் 80 சதவீதம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது?
தண்ணீரில் மின்சாரத்தை செலுத்தி, அதில் உள்ள ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனை பிரித்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை உருவாக்குவதே இந்த தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படை நோக்கம். இதற்காக ‛எலக்ட்ரோலைசர்’ எனப்படும் கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது. தண்ணீரை பிரிப்பதற்கு உதவும் கேட்டலிஸ்ட் பொருட்கள் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள ஹைட்ரஜன் தயாரிப்பு முறைகளில் பிளாட்டினம், இரிடியம், பல்லேடியம் போன்ற விலை உயர்ந்த உலோகங்கள் கேட்டலிஸ்டாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால் தயாரிப்பு செலவு அதிகரிக்கிறது.
இதற்கு மாற்றாக, இரும்பு, நிக்கல், காப்பர், மாங்கனீஸ், மாலிப்டினம் போன்ற எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய குறைந்த விலை மெட்டல்களை கொண்டு ‛நானோ தொழில்நுட்ப’ முறையில் கேட்டலிஸ்ட் பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
இவற்றை பயன்படுத்துவதன் வாயிலாக குறைந்த செலவில் ஹைட்ரஜன் தயாரிக்க முடியும் என ஆராய்ச்சியாளர் ராஜசேகர் சொல்கிறார்.
ஒரு மணி நேரத்தில் 5 லிட்டர்
தற்போதைய சோதனை அமைப்பில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு 5 லிட்டர் ஹைட்ரஜன் தயாரிக்கும் அளவுக்கு ஆராய்ச்சி முன்னேறியுள்ளது. இதற்கு பயன்படும் கருவியின் செயல்பாட்டு பரப்பளவு 9 சதுர செ.மீ. ஆக உள்ளது. இந்த அளவை அதிகரித்து, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருவிகளை இணைப்பதன் வாயிலாக உற்பத்தியை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இந்த முறையில் அதிகத் துாய்மையான தண்ணீர் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. தேவையான எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன்களை சேர்த்து சாதாரண நீரையே பயன்படுத்த முடியும்.
போக்குவரத்து முதல் விவசாயம் வரை
தயாரிக்கப்படும் ஹைட்ரஜனை உரிய முறையில் சேமித்து, வாகனங்களுக்கான எரிபொருளாகவும், மின்சாரம் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்த முடியும். ஹைட்ரஜனுடன் நைட்ரஜனை இணைத்து அமோனியா தயாரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. உர தயாரிப்பில் அமோனியா முக்கிய மூலப்பொருளாக பயன்படுவதால், எதிர்காலத்தில் விவசாய துறைக்கும் இந்த தொழில்நுட்பம் உதவும் என்றார் ராஜசேகர்.
தற்போது இந்த ஆராய்ச்சிக்காக ஒரு பேராசிரியர் மற்றும் திட்ட உதவியாளர் நியமிக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. அமெரிக்காவில் உள்ள நேஷனல் ரினிவபிள் எனர்ஜி லேபரட்டரியில் நான்கு ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவத்தின் அடிப்படையில், இந்த ஆராய்ச்சிக்கான யோசனை உருவானதாக பேராசிரியர் ராஜசேகர் தெரிவித்தார்.