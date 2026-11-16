இடிந்து விழும் கிராம நிழற்கூரைகள்: மக்கள் பாதுகாப்பில் அலட்சியம்
இடிந்து விழும் கிராம நிழற்கூரைகள்: மக்கள் பாதுகாப்பில் அலட்சியம்
UPDATED : நவ 15, 2026 07:17 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:14 PM
உடுமலை: இடிந்து விழும் நிலையிலுள்ள நிழற்கூரைகளை புதுப்பிக்காமல், ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர் அலட்சியம் காட்டுவதால், மக்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
உடுமலை ஒன்றியத்தில், 38 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இங்கு பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் கட்டப்பட்ட நிழற்கூரைகள் போதிய பராமரிப்பின்றி இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
உதாரணமாக, உடுமலை–ஆனைமலை ரோட்டிலுள்ள, கொடுங்கியம் பிரிவு பஸ் ஸ்டாப் நிழற்கூரையின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்துள்ளது. பிற பகுதிகளும் எப்போது வேண்டுமானாலும் கீழே விழும் நிலையில் உள்ளது.
இந்த நிழற்கூரையை கொடுங்கியம், உடுக்கம்பாளையம் மற்றும் சுற்றுப்பகுதியைச்சேர்ந்த ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
பருவமழை சீசன் துவங்கியுள்ள நிலையில், இடிந்து விழும் நிலையிலுள்ள நிழற்கூரையால் மக்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
உடுமலை ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகத்தினர், தற்போதுள்ள நிழற்கூரையை இடித்து அகற்றி விட்டு, புதிதாக கட்ட வேண்டும் என்ற மக்கள் கோரிக்கை கண்டுகொள்ளப்படவில்லை. இதே வழித்தடத்தில், ரெட்டிபாளையம் பிரிவு உள்ளிட்ட பல இடங்களிலுள்ள நிழற்கூரைகள் பரிதாப நிலையில் உள்ளன.
இதே போல், குடிமங்கலம் ஒன்றியம் சோமவாரப்பட்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட பொட்டிநாயக்கனுார் பிரிவு, வாய்க்கால் பாலம், உள்ளிட்ட பஸ் ஸ்டாப் நிழற்கூரைகளும் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளன. அசாம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் முன் ஒன்றிய நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.