கோவை குளங்களுக்கு நொய்யல் நீர் விட வேண்டாம்: வீட்டு கழிவுகளும் கலப்பதால் கலெக்டர் வேண்டுகோள்
கோவை குளங்களுக்கு நொய்யல் நீர் விட வேண்டாம்: வீட்டு கழிவுகளும் கலப்பதால் கலெக்டர் வேண்டுகோள்
ADDED : அக் 26, 2026 06:11 PM
கோவை: நொய்யல் நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. சித்திரைச்சாவடி அணைக்கட்டில் நேற்று வினாடிக்கு 775 கன அடி தண்ணீர் வெளியேறியது; வாய்க்காலில் 292 கன அடி தண்ணீர் குளங்களுக்கு திருப்பி விடப்பட்டது.
நொய்யல் வழித்தடத்தில் உக்குளம், புதுக்குளம், கோளராம்பதி குளங்கள் நிரம்பி விட்டன. கங்கநாராயணன் சமுத்திரம், சொட்டையாண்டி குட்டை, குனியமுத்துார் செங்குளம், குறிச்சி குளம், வெள்ளலுார் குளம், சிங்காநல்லுார் குளத்துக்கு நொய்யல் நீர் அனுப்பப்படுகிறது. வாய்க்காலில் தடையின்றி செல்கிறதா, அடைப்பு ஏற்படுகிறதா என நீர்வள துறையினர் கவனிக்கின்றனர்.
உக்கடம் குளத்துக்கு சேத்துமா வாய்க்கால் வழியாக நொய்யல் நீர் வரும். இவ்வழித்தடத்தில் செல்வபுரம் முத்துசாமி காலனி பகுதியில் நேற்று துார்வாரப்பட்டது. துார்வாரிய கழிவு மண்ணை குடியிருப்பு பகுதியில் கரையில் மலைக்குன்று போல் குவித்து வைத்திருக்கின்றனர். மழை பெய்யும்போது மீண்டும் வாய்க்காலுக்குள் சரியும்.
முத்துசாமி காலனி பகுதியில் வடிகாலில் வரும் தண்ணீர், சேத்துமா வாய்க்காலில் கலக்கும் வகையில் வழி விடப்பட்டு இருக்கிறது. வாய்க்காலில் தண்ணீர் கூடுதலாக வரும்போது, வடிகால் வழியாக வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடக்கூடும்.
புட்டுவிக்கி அணைக்கட்டு கடந்து குறிச்சி குளத்துக்கு தண்ணீர் செல்கிறது. பழைய தண்ணீருடன் மழை நீரும் கலந்ததால் செந்நிறமாக குறிச்சி குளம் மாற ஆரம்பித்திருக்கிறது. வாய்க்காலில் ஆங்காங்கே ஆகாயத் தாமரையும், நாணல் புற்களும் இன்னமும் இருக்கின்றன. அதனால், குறிச்சி குளத்துக்கு தண்ணீர் செல்லும் அளவு குறைவாக இருக்கிறது. நேற்று தான் பொக்லைன் வைத்து துார் வாரினர். புட்டு விக்கி வாய்க்கால் முழுவதும் துார் வாரினால், அடுத்த மழைக்கு கூடுதலாக நீர் வரத்து கிடைக்கும்.
நொய்யல் ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால், பட்டணம் தடுப்பணையும் நிரம்பியுள்ளது. ரங்கநாதபுரம் மாநகராட்சி பெண்கள் பள்ளிக்குள் மழை நீர் வடிந்து செல்ல வழியின்றி தேங்கியிருந்தது. நேற்று பள்ளிகளுக்கு லீவு விட்டதால் எந்த பிரச்னையும் ஏற்படவில்லை.