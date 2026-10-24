/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பசுமை பணிகளுக்கு கலெக்டர் அனுமதி
UPDATED : அக் 10, 2026 02:17 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:15 AM
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கோவை: பள்ளி மாணவர்களை ஒன்று திரட்டி பல்வேறு சமூக பணிகளை செய்து வரும் 'அறம்' அமைப்பிற்கு, மாவட்டத்தில் மரக்கன்றுகள் நட கலெக்டர் அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.
பிளஸ் 2 பயிலும் சிவராம், தனது 17 வயதில் சக மாணவர்களை ஒருங்கிணைத்து 'அறம்' என்ற அமைப்பைத் தொடங்கி செயல்பட்டு வருகிறார்.
ஓராண்டாக கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, ஆதரவற்றோர் ஆசிரமங்கள் மற்றும் சாலையோரங்களில் வசிப்போருக்குத் தொடர்ந்து உணவு வழங்கி சேவை செய்து வருகின்றனர் இவர்கள்.
அடுத்தகட்டமாக, மாவட்டத்தில் மரங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் வனத்துறையிடம் இருந்து மரக்கன்றுகளை பெறவும், அவற்றை நடுவதற்கும் அனுமதி கோரி கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர். உடனடியாக அனுமதி அளித்தார் கலெக்டர்.