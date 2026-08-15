தென்கொரியா பல்கலையுடன் ஜே.சி.டி. கல்லூரி ஒப்பந்தம்
தென்கொரியா பல்கலையுடன் ஜே.சி.டி. கல்லூரி ஒப்பந்தம்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM
கோவை: ஜே.சி.டி. கல்லூரி ஆப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி மற்றும் தென்கொரியாவின் சியோலில் உள்ள டோங்குக் பல்கலை இடையே, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
சென்னை சிப்காட் ஐ.டி., பார்க் பகுதியில் உள்ள நோவோடெல் ஓட்டலில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
ஜே.சி.டி. நிறுவனங்களின் துணை தலைவர் கவுதமன் ராஜமாணிக்கம், கல்லூரி சார்பில் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார். டோங்குக் பல்கலை சார்பில் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பியூச்சர் டெக்னாலஜி இயக்குநர் சீஜூன் லீ, குவாண்டம் பங்க்ஷனல் செமி கண்டக்டர் ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநர் யங்மின் லீ, இணை பேராசிரியர் சங்கர் சேகர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாக இரு கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இடையே மாணவர் மற்றும் ஆசிரியர் பரிமாற்றம், குறுகிய கால கல்வித் திட்டங்கள், சான்றிதழ் படிப்புகள், பயிற்சி, கூட்டு ஆராய்ச்சி, ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வெளியிடுதல் மற்றும் அறிவுப் பரிமாற்றம் நடக்கவுள்ளன.
இதன் மூலம் ஜே.சி.டி. கல்லூரி மாணவர்கள் சர்வதேச அளவில் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப வாய்ப்புகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.