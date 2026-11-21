கல்லுாரியில் கருத்தரங்கு துவக்கம் 119 ஆய்வு கட்டுரைகள் வெளியீடு
கல்லுாரியில் கருத்தரங்கு துவக்கம் 119 ஆய்வு கட்டுரைகள் வெளியீடு
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:24 PM
துடியலுார்: கோவை, கொங்குநாடு கலை, அறிவியல் கல்லுாரியில், ‘பாரதத்தின் எதிரொலி தொன்மை கலைப்பொருட்கள் மற்றும் பண்டைய ஞானம்’ என்ற தலைப்பில் இரண்டு நாள் கருத்தரங்கு நேற்று துவங்கியது.
செப்பேடுகள் மற்றும் தொல்பொருள்கள் வாயிலாக, தமிழர்களின் பண்பாடு, நிர்வாக திறன், வணிக மேன்மை, மொழி வளர்ச்சி, உலகளாவிய பண்பாட்டு தொடர்புகள் மற்றும் தொன்மையான அறிவியல் சிந்தனைகள் குறித்த கருத்துக்கள் பரி மாறப்பட்டன.
கல்லுாரி செயலாளர் வாசுகி பேசுகையில், ‘‘செப்பேடுகள் வாயிலாக அக்காலத்தில் மன்னர்கள் கொடுத்த கொடைகள், ஆட்சி முறைகள், முன்னோர்களின் வரலாறு, ஆட்சியின் சிறப்பு, நீர் மேலாண்மை, வரிவிதிப்பு முறைகள் ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது,’’ என்றார்.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்குரைஞர் ஜெகநாத் பேசுகையில், ‘‘முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் காலத்து ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள், நெதர்லாந்து நாட்டின் லேடன் பல்கலையில் இருந்தது. அதை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர, 2019ம் ஆண்டு முதல் சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது,’’ என்றார்.
திருத்தணி சுவாமிநாதன் ஓதுவார் மூர்த்திகள் பேசுகையில், ‘‘தேவார திருமுறைகள் நமக்கும், இறைவனுக்கும் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதைப் பாடும் போது நாம் இறைவனுக்கு அருகில் இருப்பதைப்போல உணர்வு ஏற்படும்,’’ என்றார்.
இந்தோனேசியா உதயண பல்கலை மொழியியல் துறை, துணை பேராசிரியர் ஐமேட் நேத்ரா, கல்லுாரி முதல்வர் சங்கீதா ஆகியோர் பேசினர். புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பரி மாறப்பட்டது.
கருத்தரங்கில், 119 ஆய்வு கட்டுரைகள், சிறப்பு விருந்தினர்கள் முன்னிலையில் வெளியிடப்பட்டது. கருத்தரங்கை, அமர்வு தலைவராக சென்னை தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை விக்னேஷ் சீனிவாசன் நடத்தினார். கொங்குநாடு கலை, அறிவியல் கல்லுாரி தமிழ் துறை தலைவர் மணிமேகலை, அரசு உதவி பெறும் பிரிவு தமிழ் துறை உதவி பேராசிரியர் சதீஷ்குமார், சுயநிதி பிரிவு தமிழ் துறை தலைவர் ராஜலட்சுமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இரண்டாம் நாள் கருத்தரங்கு இன்று நடக்கிறது.