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கலர் அப்பளங்களுக்கு தடை: ஆனால் நடக்கிறது விற்பனை

கலர் அப்பளங்களுக்கு தடை: ஆனால் நடக்கிறது விற்பனை

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:45 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:45 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM

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கோவை: தடை செய்யப்பட்ட பிறகும் கலர் அப்பள விற்பனை டவுன்ஹால், தியாகி குமரன் மார்க்கெட் மற்றும் நகரின் பல்வேறு மளிகை கடைகளில், விற்ப்படுவதாக பொதுமக்கள் புகார் செய்கின்றனர்.

உளுந்து, அரிசிமாவில் தயாரிக்கப்படும் அப்பளங்களில் அதிக செயற்கை நிறமிகள் சேர்க்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது. உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் பரிசோதனையில், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட, மிக அதிக வண்ணங்கள் சேர்க்கப்படுவது தெரிந்தது.

தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் ஒவ்வாமை, செரிமான கோளாறு, சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம். இதில் சேர்க்கப்படும் நச்சு ரசாயனங்கள் புற்றுநோயை உருவாக்கும் அளவுக்கு ஆபத்தானவை என டாக்டர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இதனால் அவற்றை விற்கவும், தயாரிக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டது.

இருப்பினும் டவுன்ஹால், தியாகி குமரன் மார்க்கெட் மற்றும் நகரின் பல்வேறு மளிகை கடைகளில், கலர் அப்பள விற்பனை ஜோராக நடக்கிறது. கடைகளுக்கு முன்பு மூட்டைகளில் விற்கப்படுகிறது.

மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் அனுராதாவிடம் கேட்டபோது, ''கலர் அப்பளங்கள் வாங்க வேண்டாமென கூறி வருகிறோம். விற்கவும் தடை உள்ளது. சந்தை கூடுமிடங்களில் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்கிறோம். இதை மீறி விற்றால், 94440 42322 என்ற வாட்ஸ் அப் எண் மற்றும் unavupukar@gmail.com என்ற இ-மெயில் முகவரியில் புகார் அளிக்கலாம்,'' என்றார்.

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