மண் வளத்தை அறிய நிறம் மாறும் ஜெல் சென்சார்! விவசாயிகளுக்கு புதிய தொழில்நுட்பம் அறிமுகம்
மண் வளத்தை அறிய நிறம் மாறும் ஜெல் சென்சார்! விவசாயிகளுக்கு புதிய தொழில்நுட்பம் அறிமுகம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:59 PM
கோவை: விவசாய நிலத்தின் மண் வளத்தை ஆய்வகங்களுக்கு செல்லாமலேயே, நிறம் மாறும் ஜெல் சென்சார் மூலம் விவசாயிகளே எளிதில் பரிசோதனை செய்து, கண்டறியும் புதிய தொழில்நுட்பம் வேளாண் பல்கலையால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை, நுண்ணுயிரியல் துறை, ஐ.சி.ஏ.ஆர்., அமைப்புகளுடன் இணைந்து இத்தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது. மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் அங்ககப் பொருட்களை மக்கச் செய்யும்போது கரியமில வாயுவை வெளியிடுகின்றன. இந்த வாயுவின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு, மண்ணின் உயிரியல் தரத்தை அறியும் வகையில் ஜெல் சென்சார் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மண்ணிலிருந்து வெளியேறும் கரியமில வாயுவின் அளவுக்கு ஏற்ப, ஊதா நிறத்தில் உள்ள ஜெல் ஆரஞ்சு, மஞ்சள் உள்ளிட்ட நிறங்களுக்கு மாறும். இத்தொழில்நுட்பத்தை. இயற்கை வள மேலாண்மை இயக்குனர் கார்த்திகேயன் சுப்புராமு மற்றும் வேளாண் நுண்ணுரியல் துறை தலைவர் பாலச்சந்தர் ஆகியோர் உருவாக்கியுள்ளனர்.
பரிசோதனைக்குபயன்படுத்திய ஜெல்லை ஒரு மணி நேரம் திறந்த காற்றில் வைத்தால் மீண்டும் பழைய ஊதா நிறத்துக்கு மாறிவிடும். இதனை இரண்டு முதல் மூன்று முறை வரை மறுபயன்பாடு செய்யலாம். பயன்பாட்டுக்குபின் காற்று புகாத உறையில் வைத்து குளிர்சாதனபெட்டியில் பாதுகாக்க வேண்டும்.
இதுகுறித்து, இயற்கை வள மேலாண்மை துறைகளின் இயக்குனர் கார்த்திகேயன் சுப்புராமு கூறுகையில், ‘‘ ஆய்வக உபகரணங்கள், சிறப்புப் பயிற்சி ஆகியவை இல்லாமலேயே குறைந்த செலவில் மண் வளத்தை அறிய உதவும் இந்தத் தொழில்நுட்பம், விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும். மண்ணின் உயிரியல் செயல்பாட்டை அறிந்து, அதற்கேற்ப அங்கக உரங்கள், பசுந்தாள் உரங்கள் இடுதல், குறைந்த உழவு உள்ளிட்ட மண் வள மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை விவசாயிகள் செய்யலாம். இதனை, அரசு ஒத்துழைப்புடன் விவசாயிகளிடம் கொண்டு சேர்க்கும் முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறோம். இந்த ஆராய்ச்சியை விரிவுபடுத்தி, மண்ணில் நைட்ரஜன் அளவு கண்டுபிடிக்கவும் தொழில்நுட்பம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும், ’ என்றார்.
பயன்படுத்துவது எப்படி?
100 கிராம் மண் மாதிரியுடன் 5 கிராம் குளுக்கோஸ், ஒரு கிராம் யூரியா கலந்து, அதில் 70 கிராம் மண்ணை கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடி பாட்டிலில் நிரப்ப வேண்டும். பின்னர், 20 மி.லி., தண்ணீர் சேர்த்து, நிறம் மாறும் ஜெல் பட்டையை செங்குத்தாக வைத்து, காற்று புகாத வகையில் பாட்டிலை மூட வேண்டும். ஆறு முதல் எட்டு மணி நேரத்துக்குப் பின் ஜெல்லின் நிறத்தைப் பார்த்து மண் வளத்தைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இதில், ஊதா அல்லது மெஜந்தா நிறம் குறைந்த மண் வளத்தையும், ஆரஞ்சு நிறம் சராசரி மண் வளத்தையும், மஞ்சள் நிறம் நல்ல மண் வளத்தையும் குறிக்கிறது. இதற்கான வண்ண அளவீட்டு அட்டையுடன் ஜெல்லின் நிறத்தை ஒப்பிட்டு மண்ணின் தரத்தை விவசாயிகள் அறிந்து கொள்ளலாம்.