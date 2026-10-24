குளங்களுக்கு நீர் வரத்தை இரவிலும் கண்காணிக்க குழு

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ADDED : அக் 22, 2026 10:14 PM
கோவை: கோவை மாநகர பகுதியில் மழை பெய்யும்போது, தண்ணீர் தேங்காத அளவுக்கு மாநகராட்சி துரித நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜாவிடம் கேட்டதற்கு, ‘‘அந்தந்த மண்டல உதவி கமிஷனர்கள், நிர்வாக பொறியாளர்கள், உதவி நிர்வாக பொறியாளர்கள் தலைமையிலான குழுவினர் குளங்களை கண்காணிக்கின்றனர். குளங்களுக்கு நீர் வரும் பாதை, வெளியேறும் வாய்க்கால், நீர்த்தேக்கம், வாய்க்காலில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்புகளை நீக்குவது உள்ளிட்ட பணிகளை செய்கின்றனர். தேவையான வாகனங்கள் வழங்கியுள்ளோம்,’’ என்றார்.
மழை இரவு நேரத்தில் பெய்கிறது; குளங்களுக்கு நீர் வரத்து கண்காணிக்கப்படுகிறதா என அவரிடம் கேட்டதற்கு, ‘‘தாழ்வான பகுதிகள் எவை, எந்தெந்த இடங்களில் மழை நீர் தேங்கும் என அடையாளம் கண்டுள்ளோம். அனைத்து மண்டலங்களிலும் இரவு பணிக்கு உதவி பொறியாளர்கள் நியமித்துள்ளோம். 2 மாதங்கள் இவர்கள் பணிபுரிவர். மழை நிலவரத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து, மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத அளவுக்கு துரிதமாக செயல்படுகின்றனர். இரவில் குளங்களையும் கண்காணிப்பர்,’’ என்றார்.