உடுமலை, மடத்துக்குளத்தில் சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி
உடுமலை, மடத்துக்குளத்தில் சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி
ADDED : நவ 04, 2026 08:12 PM
உடுமலை: உடுமலை, மடத்துக்குளத்தில், சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
உடுமலை, குடிமங்கலம், மடத்துக்குளம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட, 300 கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு, சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி இன்று (நவ.,4) நடந்தது.
திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்தார். அமைச்சர் அருண்ராஜ், சமுதாய வளைகாப்பு விழாவை துவக்கி வைத்து, சீர்வரிசை தட்டு, வளையல், மஞ்சள், குங்குமம் மற்றும் 5 வகை உணவுடன் மதிய உணவு வழங்கினார்.
தொடர்ந்து, 554 மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு, தொழில் முனைவோருக்கு, ரூ.66 கோடி மதிப்பீட்டில், வங்கி இணைப்பு ஆவணங்களை வழங்கினார்.
இதில், மகளிர் திட்ட இயக்குனர் மதுரா, வருவாய் கோட்டாட்சியர் குமார், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட மாவட்ட அலுவலர் ரஞ்சிதா தேவி, மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் ஜெயந்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.